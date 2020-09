Wafa bientôt mariée : les festivités lancées avec ses copines de Koh-Lanta

J-2 avant le mariage ! Samedi prochain, Wafa et Oliver se diront "oui" après plusieurs années de relation. Une grande étape dans la vie des amoureux, déjà parents d'une petite fille prénommée Jenna. En marge de l'événement, l'ex-candidate de Koh-Lanta au casting de Mamans et célèbres (TFX) a eu l'occasion de fêter son enterrement de vie de jeune fille à Ibiza en juillet dernier. Mais les festivités étaient loin d'être finies puisque ce jeudi 3 septembre 2020, c'est le second round qui a eu lieu à Toulouse.

En effet, Wafa a convié toutes ses amies à venir la célébrer à l'occasion d'une traditionnelle cérémonie du henné. Des visages connus du grand public étaient de la partie, à commencer par ses copines, ex-aventurières elles aussi de Koh-Lanta, à savoir Jesta Hillmann (enceinte de son deuxième enfant), Jade ou encore Cécilia Siharaj. Sur leurs réseaux sociaux, elles ont toutes partagé quelques photos et vidéos de ce bon moment passé ensemble, comme vous pouvez le découvrir dans notre diaporama.

Habillées en circonstance, il était toutefois impossible pour elles de faire de l'ombre à la reine du jour, Wafa. Dans une superbe robe couleur émeraude, cette dernière était tout simplement ravissante et pas peu fière de ses tatouages éphémères sur les deux mains, des dessins qui ont pour vocation d'apporter chance et protection aux mariés. Il ne leur reste plus qu'à sauter le pas !

Lors d'une interview accordée à Purepeople.com, Wafa avait accepté de nous en dire un peu plus sur les préparatifs du mariage, lequel s'annonce incroyable. "J'aurai plusieurs robes : une blanche, simple et chic, pour la mairie et je mise tout sur les robes orientales après. Ce sera un mariage sur trois jours." Pour ce qui est de la lune de miel, elle nous révélait récemment s'être mise d'accord avec son chéri sur la destination. "On a l'intention d'aller à Hawaï, si la situation Covid nous le permet."