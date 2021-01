Cécilia (Mamans & Célèbres) célibataire : Sa relation à peine officialisée, elle annonce sa rupture

Nouvelle déception amoureuse pour Cécilia Siharaj. Alors qu'elle a officialisé sa relation avec un artiste tatoueur vendredi 8 janvier 2021, la candidate de Koh-Lanta 2016 a révélé en story Instagram qu'elle était de nouveau célibataire.

Les fans de Cécilia Siharaj, que l'on peut actuellement voir sur TFX dans Mamans & Célèbres, étaient les plus heureux du monde vendredi. Sur le fil d'actualité de la jeune femme de 32 ans, ils ont pu découvrir qu'elle avait enfin retrouvé l'amour. Pour annoncer la bonne nouvelle, elle avait posté une photo sur laquelle le jeune homme et elle posaient très complices. "Moi qui ne croyais plus en l'amour. Moi qui ne voulais laisser personne entrer dans ma petite bulle de maman solo. Moi qui ne croyais plus en rien... Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous annoncer que j'ai bel et bien trouvé l'amour. Oui je peux le dire, je suis complètement amoureuse et si épanouie. Il ne manquait que ça pour avoir la vie parfaite, et grâce à toi, je suis une femme comblée de bonheur et j'ai des rêves pleins la tête. Je suis si fière de notre histoire d'amour, si fière d'être avec toi. Je remercie profondément la vie de t'avoir mis sur mon chemin. Merci d'être qui tu es. Je t'aime @inkletterz_tattoo", avait-elle écrit en légende de sa publication.

Mais depuis peu, la fameuse photo a disparu, de quoi inquiéter les abonnés de la maman de Sway (1 an). Ils l'ont donc interrogée sur le sujet et ont eu la réponse à leur question lundi 11 janvier, en story. "Certains l'ont constaté, j'ai supprimé la photo que j'avais mise vendredi pour officialiser mon histoire d'amour. S'il vous plaît, je vous demanderai de ne me poser aucune question par rapport à ça et de ne pas réagir à cette story non plus. Je préfère être transparente avec vous en vous annonçant que je ne suis plus en couple. Mais je ne souhaite pas en parler ici, respectez mon choix", ont pu lire les internautes. Espérons qu'ils respecteront sa volonté.

Cécilia Siharaj a donc une fois de plus le coeur brisé. Sa dernière romance connue était avec le père de sa fille. L'homme en question et elle avaient rompu alors que l'ancienne aventurière de TF1 était enceinte. Et il n'a jamais reconnu sa fille.