Cécilia (Mamans & Célèbres) en couple : elle montre finalement le visage de son compagnon

En légende, Cécilia a dévoilé des indices concernant leur rencontre. "'Un voyage incroyable, un atterrissage spectaculaire dans ma vie, je repartirais les yeux fermés...' Quelques indices sur notre rencontre. Alors alors ? Où est-ce que j'ai bien pu rencontrer mon homme ?" peut-on lire. Les internautes se sont prêtés au jeu et y sont allés de leurs petites suppositions. Certains ont imaginé qu'ils s'étaient rencontrés dans un avion, d'autres dans un salon de tatouage. Pour avoir la réponse, ils devront patienter un peu.

Afin d'officialiser leur couple, la grande amie de Jesta avait partagé une photo de son compagnon et elle complices. "Moi qui ne croyais plus en l'amour. Moi qui ne voulais laisser personne entrer dans ma petite bulle de maman solo. Moi qui ne croyais plus en rien... Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous annoncer que j'ai bel et bien trouvé l'amour. (...) Il ne manquait que ça pour avoir la vie parfaite, et grâce à toi, je suis une femme comblée de bonheur et j'ai des rêves pleins la tête", avait-elle commenté sur son cliché.

Mais peu de temps après, disparition de la fameuse photo. Assaillie de questions, Cécilia a donc dû révéler qu'elle était de nouveau célibataire. "Comme vous le savez vendredi, j'ai dévoilé une histoire d'amour que je vivais depuis trois mois. (...) Comme vous le savez quand vous êtes médiatisés, qu'on vous dit des choses sur les réseaux, ça prend toujours des proportions énormes, ça fait du buzz, ça fait partie du jeu. Et c'est vrai que là, il y a eu de grosses répercussions, des répercussions négatives. Ça a été très très compliqué à gérer tout le week-end, ça a été très éprouvant pour moi", avait-elle notamment raconté. Mais leur amour a été plus fort que tout. Le lendemain, l'ex-candidate de Koh-Lanta a révélé que Yoann et elle étaient réconciliés. Et depuis, fort heureusement, tout va bien.