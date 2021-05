Moundir remonté contre Dylan Thiry : passe d'armes tendue sur les réseaux sociaux

Pendant plusieurs jours, Dylan Thiry a laissé de côté sa vie luxueuse à Dubaï pour se rendre au Sénégal où il a rejoint une association pour oeuvrer dans un village défavorisé. Sur place, l'influenceur et candidat de télé-réalité a aidé à construire un puit, à rénover une école ou encore à mettre en place une cellule médicale pour soigner les habitants. Après quoi, il a révélé être obligé de quitter le village suite à des pressions très menaçantes de la part du maire local.

De belles initiatives écourtées qui ont été malgré tout saluées par les internautes, jusqu'à ce que Moundir s'en mêle. L'animateur qui se remet doucement du coronavirus a pris pour cible Dylan Thiry, l'accusant de tout avoir orchestré dans le simple but de s'enrichir. En effet, alors qu'il aurait créé une cagnotte en ligne pour venir en aide à des enfants sénégalais, Moundir assure qu'il aurait en réalité tout gardé pour lui. "C'est un message d'urgence que je vous fais. Comme vous le savez en ce moment, Dylan se fait passer pour un messie, pour celui qui sauve tout un village soit disant de gens pauvres, qui n'ont pas d'eau. Juste pour vous dire que j'ai été en conversation avec le maire du village monsieur Kamara, j'ai tout enregistré. Dylan est une grande escroquerie. Tous ceux qui ont donné de l'argent dans cette espèce de cagnotte... Dylan on ne va pas te lâcher. Maintenant, tu vas payer. (...) Il est hors de question que tu voles de l'argent et que tu te fasses passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Tu es un misérable. On va porter plainte contre toi", a-t-il promis via sa story Instagram.

Tu n'as pas honte ?

Des déclarations choc auxquelles Dylan Thiry a immédiatement répondu, se défendant de toute mauvaise intention. "Je suis ici, j'ai fait 9h de route parce que j'ai eu un appel d'urgence. J'ai tout montré, pour montrer ce qu'il se passe là-bas. Et tu oses dire que tu as parlé avec le maire et que tu as eu les larmes aux yeux, que j'ai volé de l'argent. Je t'invite à venir sur le terrain, je te paie ton billet d'avion de mon propre argent. Viens avec de vraies preuves, pas avec l'appel téléphonique d'un corrompu. (...) Je t'invite à voir où vont les dons des gens. Tu n'as pas honte ? Tu es à vomir. Comment tu peux dire que les enfants vont bien ? Tu n'as pas des gosses et une femme ? J'ai été là bas 5 jours, 24/24h. Je me suis battu et je continue à me battre pour qu'ils aient de l'eau. Et toi tu es en train de me dire qu'ils vont bien parce que tu as eu le maire au téléphone. Quelle honte. Je marche serein, il ne va rien m'arriver, tu ne vas rien me faire !", a-t-il répliqué. Un règlement de compte qui semble loin d'être terminé entre les deux hommes...