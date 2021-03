Dylan Thiry, un revenu annuel "proche de 600 000 euros" : sa nouvelle vie à Dubaï lui rapporte gros

Nabilla Benattia, Jessica Thivenin, la JLC Family, Manon Marsault... On ne compte plus les stars de télé-réalité qui ont pris la décision de s'installer à Dubaï ces dernières années. De nombreuses raisons expliquent cette expatriation soudaine vers les Émirats arabes unis : un meilleur climat, une sécurité inégalable et surtout une vie somptueuse. Dylan Thiry a lui aussi succombé à la tendance.

Candidat aux 750 000 abonnés sur Instagram, il a posé ses bagages dans une chambre d'hôtel de luxe, louée à l'année, le Five Palm. À Dubaï, Dylan peut rouler en "Mercedes G500 imitation marbre noir" (une voiture qui peut dépasser les 200 000 euros) comme nous l'apprend le magazine GQ qui a mené une enquête sur le business fructueux des influenceurs. Très honnête sur le sujet, le jeune homme à peine âgé de 26 ans confie que son déménagement "c'est surtout pour les impôts" car là-bas il n'y a aucune taxation sur les sociétés ou les revenus. Ainsi, tout ce que perçoit Dylan arrive directement dans sa poche. Et les montants sont vertigineux. "Il y a des mois où je fais un placement de produit à 18 000 euros, d'autres à 40 000... Ça varie tout le temps", explique-t-il. Résultat, "il estime son revenu annuel proche de 600 000 euros".

Pour arriver à ce stade, Dylan Thiry, comme ses compères, a toutefois dû accepter de tirer un trait sur sa vie privée. Un prix lourd à payer car sa carrière sur la Toile lui impose d'interagir "en permanence avec sa communauté, répondre à une quantité de mails et de messages". Le beau blond est alors contraint de passer en moyenne 16h sur son téléphone, "douze rien que sur Instagram". "C'est vraiment abusé", reconnaît-il d'ailleurs.

La demande toujours plus exigeante du public, lequel veut "toujours plus de sacrifices, de transparence, de beauté, de clashs... De spectacle" n'est pas facile à gérer. "C'est dur. En réalité, je suis plutôt pudique et j'ai dû aller à l'opposé de ce que je suis vraiment. Sinon, t'es pas suivi, on te connaît pas... Même quand tu te sépares de ta copine, t'es obligé, il faut l'exposer à tout le monde", rappelle Dylan, qui n'avait d'ailleurs pas manqué d'étaler sa séparation avec Fidji Ruiz sur ses réseaux. Et pour lui de conclure : "Mais t'as le choix. Si tu veux arrêter, tu coupes ton téléphone et tu vas bosser à Auchan."