Rupture entre Dylan Thiry et Fidji Ruiz : il ment, elle balance

Les Feux de l'amour version 2.0 ! En février dernier, Dylan Thiry (25 ans) et Fidji Ruiz (30 ans) révélaient que leur relation battait de l'aile. Pourtant, l'ancien candidat de Koh-Lanta et celle révélée dans Friends Trip étaient ensuite apparus plus amoureux que jamais et avaient continué leur emménagement à Dubaï. Mais le bonheur a été de courte durée. Lundi 1er juin 2020, le jeune homme a annoncé leur rupture sur Instagram après deux ans d'amour. Et il a expliqué pour quelle raison cela n'avait pas fonctionné. Des déclarations auxquelles son ex a rapidement réagi...

En vidéo, Dylan a tout d'abord rappelé que depuis le début de leur relation, il y avait eu beaucoup de hauts et de bas. Après quoi, il a expliqué que leur différence d'âge avait beaucoup joué dans leur séparation : "Elle a envie de fonder une famille, elle a envie d'être épanouie. Elle a tout ce qu'il faut pour fonder une famille, elle a l'âge aussi... Moi je ne peux pas lui apporter ça, parce que je vous l'avoue, j'ai un caractère de merde, je suis un éternel insatisfait, je veux toujours plus... Même là, Dubaï, ça y est, j'ai fait le tour, j'en ai marre. (...) C'est beau, mais c'est petit. À la base, on est venu ici pour fonder une famille, mais je ne suis pas prêt et je ne veux pas forcer le truc."

Dylan souhaite continuer à réaliser ses rêves ou à voyager, une envie que n'aurait pas Fidji. Il préfère donc "relancer une nouvelle vie", sans elle. Mais cela n'efface pas les deux ans d'amour qu'ils ont vécu malgré leurs nombreux bas. "Fidji est une femme que j'aime et que je porterai encore pour très longtemps dans mon coeur et dans ma vie. Ce n'était peut-être pas le bon moment, pas le bon timing et qui sait de quoi demain est fait. (...) Je t'aime trop pour te garder égoïstement sans être la raison de ton sourire. Je préfère donc souffrir, mais te laisser, car c'est ça aimer", a-t-il ensuite précisé en story.