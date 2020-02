Dylan Thiry et Fidji Ruiz au bord de la rupture ? Ces indices troublants

C'est une bien triste nouvelle pour les fans de Fidji Ruiz et Dylan Thiry. Il s'avérerait que le couple se soit séparé au bout d'un an de relation. La rumeur enfle depuis quelques jours, et pour cause, ils ont chacun supprimé les photos témoignant de leur amour sur leurs réseaux sociaux. Face aux questions insistantes des internautes, l'ancien candidat de Koh-Lanta a fini par donner un semblant de réponse via sa story Instagram. "En pleine réflexion pour le futur", a-t-il répliqué à un follower qui s'inquiétait de ne plus le voir dans les bras de Fidji.

Une explication trop peu satisfaisante pour leur communauté toujours plus curieuse. D'autant plus que les possibles ex avaient pris pour habitude de s'afficher quotidiennement ensemble et avaient même pour projet d'emménager à Dubaï. Sur ce dernier point, Dylan assure être toujours décidé à vivre dans la ville des Emirats arabes unis, où il loue actuellement un appartement : "Oui quoi qu'il arrive. De toute façon, j'ai déjà payé l'agent et la caution. À Dubaï, quand tu loues une villa, c'est minimum un an d'avance". De son côté, Fidji Ruiz n'apporte pas plus d'éléments de réponses quant à une éventuelle rupture avec le jeune homme de 25 ans. "Je m'exprimerai sur le sujet à tête reposée ! Pas la peine de me poser pleins de questions", prévient-elle. Toutefois, elle fait subtilement référence à quelques tensions : "Je respecterai toujours la personne qui a partagé ma vie, peu importe les raisons de nos discordes ou le froid actuel ! C'est pour cela que je préfère personnellement ne pas m'exprimer à chaud actuellement".

Alors simple break ou rupture définitive ? Il faudra encore patienter pour être fixé. Quoi qu'il en soit, on peut d'ores et déjà constater que ces derniers mois ont été forts en pression pour les amoureux. Entre leurs dérapages en tournage, les vives attaques à leur encontre au sujet des placements de produit ou encore leur nouvelle vie à l'étranger, difficile de rester soudés. Tout avait pourtant si bien commencé depuis leur coup de foudre sur le tournage des Princes et des princesses de l'amour en 2018. S'en était alors suivie un premier emménagement à deux et même l'idée d'adopter...