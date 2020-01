Dylan Thiry et Fidji Ruiz sous le feux des critiques : ils contre-attaquent

Le scandale des placements de produits continue d'enfler. Dylan Thiry et sa compagne Fidji Ruiz sont depuis plusieurs jours au coeur de la polémique, accusés d'arnaquer leurs followers. L'une des victimes du couple, Clo de Koh Lanta, nous avait d'ailleurs fait des révélations en exclusivité à ce sujet. S'ils tentent tant bien que mal de se justifier et de rassurer les internautes, les candidats de télé-réalité peinent à calmer les ardeurs sur la Toile.

Jeudi 16 janvier, Fidji s'est une nouvelle fois retrouvée la cible de vives critiques. Agacée, elle a décidé de prendre la parole via sa story Instagram et a fait des confidences inquiétantes. En effet, la vedette de télé-réalité assure être régulièrement importunée avec son compagnon Dylan "par une personne mal intentionnée". "Ça fait des mois qu'on essaye de nuire à notre couple, cinq mois pour tout vous dire, explique-t-elle. La première tentative a été de créer de faux messages échangés entre moi et un homme, laissant penser que je trompais Dylan. La personne a essayé de diffuser ça à tous les médias, mais cela n'a pas pris en raison de toutes les erreurs qui ont prouvé que ces discussions étaient montées."

Désormais, cette même personne chercherait à s'en prendre à Dylan. Le procédé serait le même et de fausses conversations le mettant en cause circuleraient sur le Net. Dépassés par les événements, Dylan et Fidji ont pris une décision radicale. "Sachez une chose : aujourd'hui, nous avons eu rendez-vous avec notre avocat qui ne laissera rien passer. Toute personne relayant de fausses informations à notre encontre va être attaquée prochainement et recevra un petit courrier très sympathique." Un recours à la justice qui, ils l'espèrent, fera cesser ces agissements.