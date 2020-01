Dylan Thiry et Fidji Ruiz accusés d'arnaque: nouvelles plaintes, Moundir dénonce

Moundir ne voit clairement pas d'un très bon oeil certains influenceurs et surtout certains produits qu'ils vendent. Mais voilà, ces posts qui dénoncent de façon humoristique certaines pratiques ont agacé notamment la célèbre candidate des Marseillais (W9) Manon Marsault. En commentaire de la première photo, elle a écrit : "Je trouve dommage et hypocrite que tu critiques si souvent les codes promos, les influenceurs ou les gens de télé-réalité..." Puis, la jolie brune a sorti les griffes : "Fut un temps, tu donnais des codes promos et que si tu as arrêté ça ce n'est pas par choix, mais par dépit, car les marques n'ont pas renouvelé tes contrats... et que tu travailles chaque année avec ces influenceurs... le Moundir que j'aie connu [grâce à l'émission Moundir et les apprentis aventuriers, NDLR] et que j'adore... qui m'a fait me surpasser, m'a amenée à la victoire, n'était pas dans le jugement, la critique et n'était pas médisant... Bon dimanche à toi."

Ce post a revanche beaucoup fait rire Marvin Tillière, ex-candidat de Secret Story en 2010, qui a aussi participé au programme Moundir et les apprentis aventuriers. Il faut dire que le jeune homme a récemment pris position contre un placement de produit précis, celui réalisé notamment par Dylan Thiry (ex-candidat de Koh-Lanta, vu aussi dans La Bataille des couples), qu'il a accusé d'avoir arnaqué des centaines de personnes, chose que le jeune homme a démentie. Une de ses victimes est d'ailleurs Clo (Koh-Lanta) qui nous a fait des révélations en exclusivité.

L'affaire prend de l'ampleur

Marvin et Clo sont loin d'être les seuls à accuser Dylan Thiry d'arnaque et c'est ce que Moundir a ensuite voulu montrer en Story. Il a notamment relayé le message d'une femme qui se dit elle aussi victime du placement de produit. Elle raconte avoir été bloquée notamment par le candidat de télé-réalité lorsqu'elle a demandé à être remboursée après avoir acheté des écouteurs 21Pods et ajoute ne rien avoir reçu (achat effectué le 29 novembre 2019). Elle traite ensuite Dylan et sa compagne Fidji de "voleurs" et souligne qu'elle n'a eu aucune réponse après avoir fourni un nom pour être remboursée sur le SAV (@21podsoff sur Instagram, compte relayé par Dylan Thiry) après que le délai de livraison de trente jours a été dépassé.

Le journaliste Stéphane Larue, qui a enquêté sur la marque, a pour sa part pointé du doigt ledit SAV. Sur Instagram, il a écrit : "C'est donc ça ! 21Pods repasse les commandes et du coup les produits sont en 'transit'. Comme ils n'ont visiblement pas la main sur le stock, ils ne peuvent pas procéder à d'éventuels remboursements. Ils parient sur le fait que les clients recevront les produits, ne feront pas de retour et comme ça vient visiblement de Chine, les retours sont quasi inexistants, car très compliqués ! C'est de l'enfumage."

Les plaintes s'accumulent et se concentrent donc sur Fidi Ruiz et Dylan Thiry. Un compte Facebook avec plus de mille membres a même vu le jour.