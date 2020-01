Dylan Thiry (Koh Lanta) arnaqueur ? Il se défend avec virulence !

Suite aux nombreuses attaques et provocations de Marvin, Dylan a choisi de lui répondre avec virulence via Instagram et Snapchat où le compagnon de Fidji a publié le même message dans lequel il s'adresse directement à Marvin. "Suite au succès de la marque (succès que tu n'as surement jamais dû connaître tout au long de ta carrière... enfin si tu en as déjà eu une), il y a eu une rupture de stock, ce qui a engendré un retard de livraison, a-t-il d'abord expliqué. Personnellement, je dors sur mes deux oreilles, car je sais qu'une grande majorité a été livrée et que le reste sera livré quoi qu'il arrive (j'en ai la confirmation de source sûre)." Alors, pourquoi ne pas en avoir averti les acheteurs comme Clo ?

Puis Dylan s'est montré de plus en plus virulent à l'égard de Marvin : "Je t'enverrai 10 euros par la suite pour que tu puisses t'offrir un grec. Tu es ce genre de pauvre gars qui cherche les problèmes avant de trouver la solution."

Une guerre ouverte qui n'est, semble-t-il, pas prête de trouver son épilogue.