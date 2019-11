Clo (Koh-Lanta) en couple avec Manon: rencontre, vie à deux... confidences (EXCLU)

Depuis cet été, Clo, finaliste de Koh-Lanta 2019 (La Guerre des chefs) file le parfait amour avec sa compagne Manon. Mais l'aventurière n'avait encore rien révélé sur celle qui partage sa vie. Pour Purepeople.com, Clo a dévoilé les dessous de leur rencontre ou plutôt de leurs retrouvailles... Et elle a fait des confidences sur leur vie à deux.

Parlez-nous de votre rencontre avec Manon.

Clo : Ça s'est fait très rapidement après la finale de Koh-Lanta lors de laquelle j'ai fait mon coming out en direct. Après ce soir-là, mon compte Instagram a été envahi de messages. J'avais fait un gros tri parmi tous ces messages. Parmi eux il y avait celui de Manon que je connaissais déjà. Je l'ai tout de suite reconnue.

Vous vous connaissiez avant Koh-Lanta ?

Clo : En fait on a parlé ensemble il y a cinq ans sur Facebook. A l'époque on échangeait car on avait une amie en commun. Je l'avais aperçue sur des snap de cette amie-là. Manon me plaisait et je le lui avais dit. On avait juste discuté ensemble mais on ne s'est jamais vues. Au final elle a regardé toute la saison de Koh-Lanta sans me reconnaître.

Vous vivez avec Manon ?

Clo : A la base on habite à deux heures l'une de l'autre. Comme elle est prof, cet été on a pu se voir assez souvent car elle était en vacances. Et puis là, depuis fin septembre, j'ai quitté mon travail et je suis venue à Blois où je cherche du travail. On vit toutes les deux mais je vais certainement avoir mon propre appartement. Manon veut qu'on prenne notre temps, que ça n'aille pas trop vite et je la comprends.

Manon a-t-elle rencontré vos proches ?

Clo : Oui mes parents car cet été je vivais chez eux donc quand elle venait me rendre visite, elle les voyait. Elle va aussi bientôt rencontrer mon frère et ma belle-soeur car je vais fêter mes 29 ans mercredi prochain (13 novembre 2019).

Comment Manon vit votre notoriété ?

Clo : La notoriété c'est quelque chose d'un peu particulier mais elle la gère bien et elle n'est de toute façon pas très jalouse. Même si je reçois encore pas mal de messages encore de la part de téléspectateurs ça s'est pas mal calmé. Sinon je suis encore pas mal reconnue dans la rue, ça fait toujours bizarre mais là aussi elle le gère bien.

Vous avez récemment fait un beau voyage ensemble, racontez-nous.

Clo : On a eu la chance d'aller en Afrique pendant deux semaines. On a passé la première semaine dans la villa de Maud – la gagnante de Koh-Lanta 2019 – sur la côte sénégalaise. On a passé ensuite quatre ou cinq jours du côté de Dakar. C'était formidable. On a passé des moments incroyables avec les locaux mais aussi avec des Français qui m'ont reconnue à l'aéroport. Ils nous ont même proposé d'aller prendre un apéro ensemble !

Souhaiteriez-vous revenir un jour à la télévision ?

Clo : Pourquoi pas mais pas dans n'importe quel programme. Je ne veux pas que ce soit un programme qui puisse m'empêcher de participer à une autre saison de Koh-Lanta.

Moundir dans Danse avec les stars par exemple, ça vous inspire ?



Ce serait un vrai défi et ce serait assez dingue ! C'est beaucoup de travail. Il faut se donner du temps et être profondément motivé comme on peut l'être pour participer à Koh-Lanta. Ça pourrait être un beau challenge.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention explicite de Purepeople.com.