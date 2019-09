Clo (Koh-Lanta) en couple : elle dévoile le visage de sa petite amie

Pour rappel, Clo avait fait son coming out lors de la finale de Koh-Lanta (remportée par Maud). "Je suis super heureuse d'avoir pu réaliser l'un de mes plus grands rêves, j'ai beaucoup gagné en confiance en moi grâce à cette aventure qui est vraiment hors du commun. Il ne me reste plus qu'une chose à accomplir dans ma vie maintenant, Denis... c'est de trouver la femme de ma vie", avait-elle déclaré. À Purepeople, elle avait ensuite expliqué avoir reçu de nombreuses déclarations d'amour. Celle de Manon se trouvait peut-être parmi elles...

Elle n'a en tout cas officialisé leur idylle que le 24 août dernier.