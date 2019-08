Clo (Koh-Lanta) en couple : elle pose avec sa compagne

"J'ai reçu pas mal de déclarations d'amour", nous avait confié Clo, participante à la dernière saison de Koh-Lanta. La jeune femme qui avait fait son coming out en direct sur TF1 a depuis trouvé l'amour.

Deux mois après avoir été finaliste du grand jeu d'aventure de TF1, la jeune femme qui pratique le football a pris la pose avec sa petite amie sur Instagram. Samedi 24 août 2019, Clo, qui profite actuellement de vacances avec des proches, a publié une photo d'elle bras dessus, bras dessous avec une jeune femme. Cette dernière a la tête posée sur son épaule et le duo a les pieds dans l'eau d'une piscine. "All We Need Is love", a écrit l'aventurière en légende de cette image. Elle a également ajouté les hashtags "sentiments", "cette fille", bonheur".