Maud (Koh-Lanta) : La gagnante perfusée, grosse frayeur en montagne

Le 5 août 2019, Maud, la grande gagnante de Koh-Lanta 2019, a fait savoir qu'elle allait relever un sacré défi. Elle a annoncé partir pour la Russie afin de gravir l'Elbrouz, le plus haut sommet d'Europe qui mesure 5642 mètres. Après dix jours de silence et de dépassement de soi, la Belge a donné de ses nouvelles et raconte les obstacles qu'elle a dû surmonter.

Vendredi 16 août, sur Instagram, la férue d'alpinisme a déclaré avoir été au bout de son périple mais pas à n'importe quel prix. Enchantée par les paysages et les personnes rencontrées lors de ce voyage, Maud n'a pas caché avoir souffert physiquement. Elle raconte : "L'acclimatation à la nourriture fut un peu rude (plus que celle à l'altitude !), je me suis littéralement vidée et j'ai eu besoin de quatre perfusions pour arriver à tenir à nouveau sur mes jambes !" L'aventurière a d'ailleurs posté une photo de ce moment compliqué.

Bien entourée, Maud a pu finalement continuer de grimper et poursuit : "Heureusement pour moi qu'il y avait un médecin et du matériel au camp de base ! Chance aussi d'avoir pu bénéficier d'un jour de convalescence (mauvais temps oblige !) avant de reprendre l'ascension et de recevoir ma récompense... le sommet ! Nous y sommes arrivées par la face nord et avons pu profiter ce de magnifique panorama, seules, avant de redescendre par l'autre versant, soit un petit périple de près de 15 h de marche !"

Pas découragée par cette expérience, l'ex-naufragée est déjà prête pour d'autres sommets. "J'espère que Koh-Lanta ne m'aura pas trop amoindrie !", avait-elle déclaré avant l'ascension de l'Elbrouz. Malgré sa mésaventure il faut croire que non !