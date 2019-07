Maeva (Secret Story) plus en couple avec Marvin : rupture et explications

Pour rappel, la jeune femme de 27 ans et Marvin s'étaient mis en couple dans la Maison des Secrets de Secret Story 10, en 2016. Ils avaient vécu une histoire d'amour pendant près d'un an, mais en mars 2017, ils avaient rompu une première fois. Ils avaient admis auprès de leurs fans ne pas être en excellents termes après cette séparation. De nombreuses rumeurs sur la raison de leur éloignement avaient couru, notamment des accusations de violence.

Quelle ne fut donc pas la surprise des téléspectateurs en découvrant que Marvin et Maeva participaient ensemble à Moundir et les apprentis aventuriers 4, diffusée cette année sur W9. En plus, le jeune homme avait admis auprès de Purepeople qu'il s'était envolé pour la Thaïlande afin de reconquérir la belle. Et il a réussi sa mission.

"On est sortis ensemble il y a trois ans, il était beaucoup plus jeune. Et lui a deux ans de moins que moi, donc évidemment pour un jeune homme de 21 ans, c'est normal de faire des erreurs et des conneries. Maintenant, j'ai craqué parce que c'est devenu un homme. Il a été juste incroyable. C'est une personne extraordinaire aujourd'hui. Je ne doutais pas qu'il allait le devenir, mais j'en ai pris plein les yeux", nous avait confié Maeva en mai dernier concernant leur réconciliation.

Une fois de plus, leur idylle n'a malheureusement pas tenu.