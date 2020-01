Clo (Koh-lanta) arnaquée : elle accuse Dylan Thiry et dénonce (EXCLU)

Si vous faites un tour sur Instagram ou sur Snapchat, vous avez certainement déjà vu passer ces écouteurs sans fil quasi identiques aux Airpods d'Apple. Noirs, blancs ou roses, ces accessoires sont présentés par des candidats de télé-réalité ou des influenceurs à des prix très attractifs, voire parfois gratuits selon des codes promotionnels dont regorge la Toile. Problème : les acheteurs sont nombreux à se plaindre du service et du produit. Certains assurent même ne pas recevoir leurs commandes alors qu'ils ont été débités. C'est ce qui est malheureusement arrivé à Clo, ancienne candidate de Koh-Lanta.

Pour Purepeople.com, elle a accepté de témoigner, accusant Dylan Thiry (qui a également participé à Koh-Lanta) d'être responsable : "Le 21 novembre 2019, en pleine période de Black Friday et d'achats de cadeaux de Noël, Dylan a posté une offre alléchante en story sur son Instagram en proposant de gagner des airpods via un site internet dit-il d'un 'ami à lui'. Il s'est montré rassurant envers ceux qui avaient peur de ne rien recevoir, en se montrant lui-même avec des airpods de la marque 21pods aux oreilles. 'Ne vous inquiétez pas les amis, vous allez tous recevoir vos airpods, ils arrivent chez vous' assurait-il." C'est ainsi que la star de Koh-Lanta se laisse séduire par la proposition et participe "naïvement" à son tour. Puis, elle raconte : "Au moment de passer la commande, les airpods qui étaient normalement offerts sont finalement au prix de 15 euros (le tarif de livraison). Mon compte a été débité le lendemain. J'ai ensuite reçu plusieurs mails de la part de la marque (confirmation de la commande, puis mail d'excuse pour les longs délais de livraison car gros succès de la marque...)."

Un business qui profite aux stars de télé-réalité

Clo finit par contacter à nouveau Dylan Thiry (vu récemment dans La bataille des couples sur TFX) en message privé sur Instagram, mais en vain. Le chéri de Fidji Ruiz ne lui répond pas. "Nous sommes le 3 janvier et je n'ai ni nouvelles de la marque, ni airpods reçus. J'ai fait opposition à la banque afin de ne pas subir d'autres supercheries de cette marque, et aussi en espérant être remboursée", poursuit-elle. Et de conclure : "On aime dire que Koh-Lanta est une grande famille. À mes yeux, Dylan n'a rien à voir avec celle-ci." Si Clo décide de parler de cette arnaque, c'est surtout pour alerter sa propre communauté. Dylan Thiry est évidemment invité à réagir à ces accusations.

Le jeune homme est loin d'être le seul à présenter ce genre de modèles sur ses réseaux sociaux. Comme lui, Jessica Thivenin, Thomas Vergara ou encore Jazz tentent de faire profiter leurs followers de promotions autour d'écouteurs sans fil. D'ailleurs, cette dernière a aussi était soupçonnée d'arnaquer ses fans. Poussée à bout par ces accusations, elle s'effondrait récemment sur Snapchat et se défendait d'être mêlée à ce genre d'histoire. Au plus mal, elle en est même venue à blâmer les internautes pour sa fausse couche.

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com