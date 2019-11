La Bataille des couples 2 : Dylan crache sur Mélanie Dedigama, la séquence choc

Rien ne va plus entre Mélanie Dedigama et Fidji Ruiz dans La Bataille des couples (TFX). Après s'être brièvement rabibochées, les deux anciennes meilleures amies se sont violemment écharpées à la suite d'une nouvelle épreuve du jeu. Ce mardi 19 novembre 2019, les téléspectateurs pourront découvrir en image leur clash qui a provoqué la colère de Dylan, le chéri de Fidji.

Mais en attendant, l'extrait en question a d'ores et déjà été dévoilé par la chaîne sur les réseaux sociaux. On y aperçoit Fidji en train de régler ses comptes avec Mélanie, lorsque cette dernière sort de ses gonds : "Au lieu de me dire de me calmer à moi, dis à ton chien de se calmer", lâche-t-elle en faisant référence à Dylan. Une qualification qui ne passe pas du tout auprès de sa désormais rivale. "Déjà, c'est pas ton chien, ok ? Si lui c'est un chien, alors Vincent aussi !"

Les deux jeunes femmes s'emportent alors dans un vif échange sous le regard de Christophe Beaugrand, impuissant. Très remonté, Dylan décide ensuite de se greffer à la discussion, mais l'ancien candidat de Koh-Lanta perd à son tour son sang-froid et dérape en crachant sur Mélanie. Un geste déplacé qui a d'ailleurs été coupé au montage. Toutefois, on constate qu'un agent de sécurité est rapidement intervenu pour calmer les ardeurs du candidat. TFX assure que le geste de Dylan ne restera pas impuni et que sa sanction sera révélée ce mardi soir.

Sur Instagram, ce dernier est d'ailleurs revenu sur l'incident pour s'excuser de son comportement. "Je tenais à m'excuser envers ma communauté et la production pour mon comportement quelquefois impulsif, c'est tout sauf un exemple", a-t-il reconnu, mais peut-être un peu trop tard...