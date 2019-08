Dylan (Koh-Lanta) "violent" et vulgaire : une candidate balance

Wafa a fait son retour à la télévision dans La Bataille des couples 2 (TFX), avec son compagnon Oliver, lundi 26 août 2019. L'ancienne candidate de Koh-Lanta et son homme ont affronté Mélanie Dedigama (Secret Story) et son petit ami Vincent, Fidji et Dylan (Les Princes de l'amour 6), Cloé et Virgil (La Villa des coeurs brisés 4), Oussama (Pékin Express) et Inès (10 Couples parfaits), Fanny et Nani (La Villa des coeurs brisés 3), Olivia et Alexandre (influenceurs), Alizée et Maxime (Pékin Express 11), puis Julia et Bastien (Les Marseillais 7 et La Villa des coeurs brisés 4). Et le courant n'est pas passé avec tout le monde.

Lors d'une interview pour Purepeople, Wafa a confié qu'elle n'avait pas apprécié Fidji et Dylan : "Je ne comprends pas comment Fidji peut avoir 1 million de followers. Elle est inexistante et c'est une suiveuse. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Et lui... c'est la vulgarité incarnée. Il ne sait parler qu'avec des insultes. C'est le mec violent aussi, tout ce que je déteste."

La belle brune de 34 ans a pourtant essayé d'aller vers Fidji pour tenter de nouer des liens, en vain : "J'ai essayé d'aller vers elle au début, mais il n'y avait pas d'échange. Si tu veux être avec eux, il faut leur lécher le cul et je ne suis pas du tout comme ça." La saison s'annonce explosive !

Wafa a tout de même souligné que certaines personnes étaient sincères lors de l'aventure, comme Mélanie Dédigama ou encore le couple Alizée-Maxime. "Maxime et Alizée ne sont pas dans le paraître. Ils ne s'inventent pas une vie. Quand les caméras sont coupées, ils ne deviennent pas amis avec toi, alors que tu t'es engueulé avec eux deux secondes avant. C'est un truc qui nous a traumatisés avec Oliver. On s'est dit : 'Mais attends, je viens de m'embrouiller avec eux, mais ils veulent qu'on parle comme si de rien n'était.' Je me disais qu'on était chez les fous, je n'ai pas de problème psychologique, moi. On nous disait que ce n'était qu'un jeu, mais non. Si je m'engueule avec quelqu'un, je m'engueule avec pour de bon", a-t-elle conclu.

