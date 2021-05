Moundir, toujours affaibli : il annonce une grande nouvelle qui concerne ses proches

En mars dernier, Moundir était au plus mal. Hospitalisé à cause de la Covid-19, il a dû faire face à de mauvaises nouvelles. Son état s'est détérioré et des complications sont apparues. Aujourd'hui, il va mieux mais reste fatigué et affaibli. Toutefois, une grande nouvelle vient rendre sa journée plus belle.

Moundir a souffert ces dernières semaines. Le 23 mars 2021, l'ancien candidat emblématique de Koh-Lanta révélait avoir contracté la Covid-19. Alors au plus mal depuis son lit d'hôpital, c'est sa femme Inès qui donnait de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, après 54 jours de combat contre la maladie et les complications qui vont avec, Moundir sort enfin la tête de l'eau. Lundi 3 mai 2021, toujours en story sur Instagram, l'animateur de 47 ans annonce une heureuse nouvelle à ses 544 000 fidèles abonnés. Après près de deux mois de souffrance, Moundir est autorisé à regagner son domicile et retrouver ses proches. "Je rentre enfin chez moi. Ma femme, mes enfants, j'arrive ! Toujours croire en la vie, toujours croire en ce qu'il y a de meilleur en nous. Toujours être patient dans la ou les douleurs de notre maladie. Je suis fier du boulot accompli qui n'est pas fini mais pu****, je t'ai eu sale virus. Parce que chaque jour compte", écrit-il, fou de joie. Dans la foulée, Moundir publie en vidéo les doux paysages de sa Camargue qu'il est bien heureux de retrouver. Enfin, le retour à la maison ! Il retrouve son épouse Inès et leurs trois enfants Aliya (4 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (4 mois). "Et quel bonheur de retrouver mes enfants ! Indescriptible... Ma fille aînée Aliyah, que je viens de raccompagner à l'école, ne m'a pas lâché. Ici, l'iode c'est exceptionnel. Je respire, c'est fou", lance-t-il, la mine toujours aussi fatiguée. Cette journée de retour est bien remplie. "Je passe au vélo d'appartement pendant 30 minutes ensuite je dois marcher à plat. On ne lâche rien, on continue comme ça. De belles surprises arrivent cette semaine", lance-t-il. Enfin, Moundir prend un grand bol d'air frais lors d'une balade en bord de mer en famille. Rappelons qu'aux dernières nouvelles, les médecins étaient inquiets à son sujet. Après de longs traitements, une embolie pulmonaire de l'artère gauche du poumon et un épanchement plurale qui lui causait de fortes douleurs, Moundir a appris que son foie "a pris cher". Fort heureusement, il semble aller mieux et récupérera sans aucun doute sa forme auprès des siens.