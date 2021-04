Moundir, son foie "a pris cher" : son état inquiète les médecins, nouveau coup dur...

Un nouveau coup dur pour Moundir qui enchaîne les complications. Mais l'aventurier hors pair et animateur reste optimiste : "C'est la que je me dis qu'il faut rester focus sur la guérison même si mentalement je prends un coup qui me fait réfléchir toute la nuit... Je me pose les bonnes questions en mettant mon destin entre les mains de Dieu (oui je suis croyant), que cette souffrance que je vis actuellement mais que je fais vivre également à mes proches me fait dire qu'aucun chemin n'est assez long sans souffrance ou réussite, qu'il y a d'autres personnes qui souffrent actuellement plus que moi et que malgré les douleurs, les traitements mais aussi les doutes, l'incertitude, les peines et j'en passe, je dois quand même continuer à être meilleur chaque jour et bosser, bosser et re-bosser pour que mon esprit soit blindé et entraîner mon corps à avancer durant la rééducation", poursuit-il.

Enfin, ce père de famille qui peut compter sur le soutien sans faille de sa femme Inès indique parler régulièrement à la Covid-19. Son but ultime, vaincre ce virus "coûte que coûte" et "en six mois ou plus, voire moins". Moundir le sait, "il n'y a pas de solution miracle ou de baguette magique de la santé". "On ne lâchera rien", conclut-il.

Nous souhaitons un bon rétablissement à Moundir.