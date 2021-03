Moundir hospitalisé pour la Covid-19 : "le plus dur est passé", sa femme laisse exploser sa joie

Le 23 mars 2021, alors que Moundir avait déserté les réseaux sociaux depuis plusieurs jours, son épouse Inès annonçait une terrible nouvelle : l'ancien aventurier de Koh-Lanta avait contracté la Covid-19. Hospitalisé et sous oxygène, son état inquiétait ses plus de 500 000 followers sur Instagram. Ce mardi 30 mars 2021, une semaine après l'annonce de hospitalisation, Moundir est tiré d'affaire !

C'est toujours sa femme Inès, qui a gardé le lien avec les internautes tout le long du combat contre le coronavirus via les réseaux sociaux, qui s'exprime. "Contre la peur, un seul remède : le courage", peut-on lire sur fond rose sur le feed Instagram de Moundir. Une phrase issue de L' apprentissage de la sérénité de Louis Pauwels et qui signe la convalescence de l'ex-candidat de télé-réalité devenu animateur.

En effet, en légende de ce post, la belle Inès précise : "L'apprentissage de la sérénité... Moi je dirais aussi et surtout la foi... Tu es un exemple de force, de détermination et de courage mon amour ! Ça y est le plus dur est passé ! Merci mon dieu ! Merci pour vos prières, votre soutien, vos messages ! Moundir is Back ! Je t'aime !" L'heureuse nouvelle ravit de nombreux internautes, et notamment d'anciens aventuriers de la famille Koh-Lanta comme Lau (Koh-Lanta, l'île au trésor en 2016) ou encore Estelle (Koh-Lanta, Les 4 Terres en 2020) comme en témoignent leur like et commentaires.