Moundir hospitalisé : nouveaux éléments essentiels de sa femme, pour tout clarifier

Rappelons que la confusion vient d'un message initialement partagé ce jeudi 25 mars 2021, toujours sur Instagram. "Aujourd'hui, pour mon mari, on ne parle plus d'hospitalisation simple mais de service de réanimation ! Courage mon amour ! Continue à te battre ! Je t'aime", écrit ce jour Inès. Le mot "réanimation" est prononcé, tout le monde s'affole...

Surtout que mardi 23 mars, Inès, la mère des trois enfants de la star Aliya (4 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (3 mois), indiquait que l'état de son mari s'améliorait. "Cela fait plus d'une semaine que vous n'avez pas de nouvelles de Moundir. Je prends possession de son Instagram pour vous dire pourquoi. Il est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre la Covid. Il est sous oxygène. Il est très courageux, il revient de très très loin. Il ne lâche rien, c'est sa nature il ne lâchera jamais rien", avait-elle déclaré, précisant que Moundir "commence à peine à se reposer, à lâcher prise".

Pas de réanimation pour l'heure pour Moundir, ouf ! Espérons que son état s'améliore dans les heures et jours à venir et que cette hospitalisation pour la Covid-19 ne soit qu'un lointain souvenir pour lui et ses proches.