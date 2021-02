Moundir papa : Il dévoile une première photo touchante avec sa fille Aya

Pour rappel, Inès et Moundir se sont rencontrés en 2010 sur le tournage de l'émission Moundir, l'aventurier de l'amour. Ayant eu un véritable coup de foudre pour la jeune femme, Inès avait pourtant préféré quitter le tournage avant la fin de l'émission. Finalement, Moundir avait conquis Inès peu de temps après le tournage et s'était marié avec elle un an plus tard.