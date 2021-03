Moundir a été placé en réanimation : sa femme Inès bouleversée

C'est la nouvelle choc de la semaine. Moundir a été frappé de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. Souffrant, l'ancien aventurier emblématique de Koh-Lanta devenu animateur a été admis dans le secret à l'hôpital il y a plusieurs jours pour espérer s'en remettre. Malheureusement, à en croire les dernières informations de sa femme Inès, son état de santé est de plus en plus préoccupant.

La maman de leurs trois enfants, Aliya (4 ans), Ali (1 an et demi) et Aya (3 mois) s'est saisie du compte Instagram de son mari pour informer sa communauté des dernières évolutions. "Aujourd'hui, pour mon mari, on ne parle plus d'hospitalisation simple mais de service de réanimation ! Courage mon amour ! Continue à te battre ! Je t'aime", a-t-elle écrit. Une petite phrase qui a de quoi faire peur étant donné qu'il s'agit d'un service qui traite des urgences, des complications ou encore des aggravations de l'état d'une personne déjà hospitalisée, comme cela semble être le cas. Qui plus est, le plus souvent, tous les patients admis ont besoin de machines pour se remettre sur pieds, comme d'une aide respiratoire par exemple. Moundir fait donc désormais partie des 4651 personnes actuellement soignées en réanimation et en soins critiques.

En attendant d'aller mieux, il est dans les pensées de tout son entourage, mais aussi de ses amis du petit écran, comme certains ex-candidats de Koh-Lanta, ou encore des internautes. "Mon mari reviendra ne vous inquiétez pas...", a promis sa femme Inès.

Pour rappel, le 23 mars dernier, elle confiait pour la première fois que Moundir était hospitalisé et sous oxygène. "Cela fait plus d'une semaine que vous n'avez pas de nouvelles de Moundir. Je prends possession de son Instagram pour vous dire pourquoi. Il est hospitalisé actuellement, il reçoit tous les soins nécessaires pour le soigner contre la Covid. Il est sous oxygène. Il est très courageux, il revient de très très loin. Il ne lâche rien, c'est sa nature il ne lâchera jamais rien", a-t-elle déclaré face caméra.

Nous souhaitons un prompt rétablissement à Moundir.