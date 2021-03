Mathieu Johann séparé de Badia ? Il réagit aux rumeurs de rupture en photo

En commentaire, ses abonnés lui ont souhaité beaucoup de bonheur.

Il est vrai que Mathieu Johann a connu un gros coup dur quand il a appris que Clémence Castel ne souhaitait plus poursuivre leur relation, car elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Une rupture annoncée officiellement en juillet 2019. Il a eu bien du mal à se remettre de ce choc et a notamment connu un épisode dépressif. "C'était pour moi terrible parce que j'avais mes deux petits garçons et je m'imaginais vraiment vivre avec elle toute ma vie. Je me dis 'c'est le monde qui s'écroule'. Ça a été très violent pour moi", a-t-il expliqué sur Non Stop People en novembre 2020.

Mathieu Johann a finalement retrouvé le sourire dans les bras de Badia, une psy qu'il avait notamment qualifiée de "brillante". "J'ai la chance d'être tombé amoureux d'une fille incroyable. Avec Badia, on s'est rencontrés il y a sept mois. Elle est Belge, comme mes chanteurs préférés et elle a un beau métier, elle est psy. Elle a beaucoup de patience et il en faut pour me supporter", confiait-il à Ici Paris en octobre. Il a ajouté qu'elle s'endentait bien avec ses fils, tout comme lui avec la fille de sa moitié.