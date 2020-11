Mathieu Johann séparé de Clémence Castel : dépression, perte de poids... "Ça a été très violent"

En juillet 2019, Mathieu Johann et Clémence Castel annonçaient leur rupture après douze ans d'amour et la naissance de leurs deux enfants, Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014). À l'époque, l'ancien candidat de la Star Academy confiait simplement que leurs chemins se séparaient à travers un post Instagram. Depuis, ni l'un ni l'autre n'avait souhaité s'exprimer davantage sur le sujet. Jusqu'à ce vendredi 20 novembre 2020.

Invité dans l'émission L'instant De Luxe sur Non Stop People, Mathieu Johann est revenu sur son divorce, révélant pour la première fois les dessous de ce bouleversement éprouvant. Ainsi on apprend que c'est l'ex gagnante de Koh-Lanta qui a décidé de le quitter, il y a déjà deux ans. "Elle est partie. Elle a pris le large. Elle a voulu changer de vie, elle a rencontré quelqu'un d'autre et puis elle partie et puis ça a été très dur", a-t-il reconnu. Mathieu Johann a d'autant plus mal vécu cette période qu'il rêvait d'un "modèle familial idéal". Malgré tout, il est resté en bons termes avec son ex femme : "On est devenu potes. J'ai beaucoup de tendresse pour elle, c'est quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est la maman de mes enfants et ils savent à quel point je respecte leur maman".

Six mois d'enfer

Celui qui risque d'avoir recours prochainement à une opération a toutefois eu beaucoup de mal à se remettre de sa séparation avec Clémence, traversant même une dépression. "Ça a été six mois de dépression, j'ai perdu 15 kilos, ça va j'ai repris vous avez vu. Six mois d'enfer parce que je ne m'y attendais pas, parce que c'est comme ça, parce que c'est la vie". Il précise que Clémence, une fois qu'elle était décidée, n'a pas perdu de temps pour lui annoncer son désir de le quitter : "Clémence est quelqu'un de très direct, elle est très franche. C'est à un moment : 'Je veux changer de vie'. Et c'était pour moi terrible parce que j'avais mes deux petits garçons et je m'imaginais vraiment vivre avec elle toute ma vie. Je me dis 'c'est le monde qui s'écroule'. Ça a été très violent pour moi."

À l'époque il ne pensait pas retrouver le bonheur et pourtant, depuis plusieurs mois, Mathieu Johann file le parfait amour avec Badia, dont il est très épris. "C'est ça qui est formidable, c'est que ça repousse toujours. C'est-à-dire qu'on a l'impression parfois d'être au fond du panier des tristesses et puis d'un coup ça rejaillit puis vous rencontrez quelqu'un qui est formidable, qui est psy. Brillante. Quand on rencontre quelqu'un qui vous fait ressentir vivant, ça redonne du pep's". Avec Badia, il forme ainsi une belle famille recomposée puisqu'elle est elle aussi maman et a une petite fille née d'une précédente union.