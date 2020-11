Mathieu Johann à l'hôpital pour un problème qui lui "pourrit la vie" : il risque l'opération

Mathieu Johann a fait d'inquiétantes confidences jeudi 19 novembre 2020 sur sa page Instagram. L'ex candidat à la Star Academy devenu producteur a indiqué se trouver à l'hôpital à Paris afin de traiter son mal de dos qui l'handicape intensément depuis des semaines et des semaines. Il révèle au passage ce qui est envisageable pour l'aider à aller mieux.

"Les couloirs de la Pitié-Salpetriere... Depuis deux mois une hernie discale me pourrit la vie et me fait grandement souffrir. Il y a plus grave. Au programme : des infiltrations et peut-être une opération. Excellente prise en charge (bien meilleure qu'à Caen !) dans ce service parisien. Douze ans que je souffre...", légende-t-il. En plus d'être au plus mal, Mathieu Johann se désole de ne pas pouvoir travailler et d'être "limité dans (ses) activités". Dernièrement, il était pourtant dans une belle lancée en se chargeant, entre autres, de la promotion de Paul El Kharrat par exemple, le champion des 12 coups de midi qui a sorti un livre et qui a été recruté par Laurent Ruquier à la radio.

Mais l'ex mari de Clémence Castel est aujourd'hui bien obligé de lever le pied. Heureusement, il est bien entouré, notamment par sa chérie Badia, qu'il n'oublie pas de remercier dans son message. "Merci aux Anges qui prennent soin de moi, aux amis qui s'inquiètent pour moi et à Badiouchka en particulier. Prenez soin de vous tous".