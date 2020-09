Mathieu Johann en couple : sa nouvelle chérie a déjà rencontré ses enfants

Le 30 août dernier, Mathieu Johann créait la surprise en s'affichant en couple sur son compte Instagram. Le producteur et ancien demi-finaliste de la Star Academy présentait alors pour la première fois, à travers une photo qui respirait l'amour, sa nouvelle compagne, une certaine Badia. Sur l'image, le duo apparaissait en effet très complice lors d'un voyage. En légende, Mathieu Johann lui déclarait alors sa flamme à l'occasion d'un jour important : "'J'ai quelques mots à te dire. Des mots simples pour le dire... À toi ma Badia : bon anniversaire. Merci de faire briller le soleil dans nos vies et dans mon coeur."

En pleine promotion pour l'album Restons amis, en hommage à Gregory Lemarchal et au profit de la lutte contre la mucoviscidose, Mathieu Johann n'a donc pas échappé à quelques questions sur sa vie privée lors de sa récente interview pour le dernier numéro de Ici Paris. Et, à l'image de sa première déclaration d'amour sur la Toile, l'ex-chanteur de 40 ans se révèle très épris. "J'ai la chance d'être tombé amoureux d'une fille incroyable. Avec Badia, on s'est rencontrés il y a sept mois. Elle est belge, comme mes chanteurs préférés et elle a un beau métier, elle est psy. Elle a beaucoup de patience et il en faut pour me supporter", confie-t-il.

Mathieu Johann se sent si bien avec Badia qu'il n'a pas hésité à lui présenter ses deux enfants, Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014), issus de sa relation avec Clémence Castel. Tout comme de son côté, il a rencontré la fille de sa chérie. "Ils s'entendent très bien. Ma compagne est maman d'une petite fille. Et comme mon rêve était aussi d'avoir une fille, je crois qu'on est partis pour former une belle petite famille..."

Une bonne nouvelle pour ce papa qui avait bien du mal à partager la garde de ses fils avec son ex. On se souvient qu'il avait par exemple très mal vécu son premier Noël seul. Pour rappel, Mathieu Johann et Clémence Castel ont annoncé leur séparation en juillet 2019 après douze ans de vie commune. "Restent Louis et Marin témoins de nous, piliers et amours de ma vie", avait écrit le producteur pour annoncer la nouvelle.