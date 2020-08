Mathieu Johann en couple : il présente sa nouvelle chérie

Auparavant, c'est avec Clémence Castel, ancienne candidate – et gagnante – de Koh-Lanta en 2005 et 2018, que Mathieu Johann filait le parfait amour. Le couple s'est même marié et a accueilli deux enfants : Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014). Mais en juillet 2019, ils annonçaient leur séparation : "Et puis un jour, nos chemins se séparent. Pour nous deux, douze années belles. On a dit qu'on était fait pour une drôle de vie... Restent Louis et Marin témoins de nous, piliers et amours de ma vie", avait écrit Mathieu Johann en légende d'une photo en noir et blanc de Clémence Castel.

Depuis, les ex se partagent la garde de leurs deux garçons. Un nouveau mode de vie pas toujours évident, comme lors des périodes de fêtes. On se souvient que Mathieu Johann avait très mal vécu son premier Noël seul. Il avait partagé un message déchirant : "Une semaine ou quinze jours à attendre. Un Noël à demi-solitaire. Une maison abîmée par le silence. Un sapin qui ne scintille que pour moi. Un 'on t'aime' hurlé derrière une vitre. Je vous aime les gars. Putain de fort mes bébés. Putain de fort..." Aujourd'hui, le producteur est heureux d'annoncer qu'il n'est plus seul.