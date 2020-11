Paul (Les 12 coups de midi) recruté par Laurent Ruquier : son nouveau projet inattendu

Sa participation aux 12 coups de midi aura véritablement bouleversé sa vie. En 2019, Paul El Kharat devenait le plus grand champion du jeu de Jean-Luc Reichmann, surpassant même Christian Quesada, avant de se faire éliminer au bout de 152 participations et remportant ainsi une cagnotte de 691 522 euros. Et malgré le syndrome d'Asperger dont il est atteint, le jeune homme de 21 ans a prouvé qu'il n'était pas du genre à se laisser faire. Un trait de personnalité qui a beaucoup plu... à Laurent Ruquier.

Le célèbre animateur a donc invité Paul a rejoindre son équipe des Grosses Têtes sur RTL. En effet, comme annoncé sur le site du programme de radio, il fera ses débuts vendredi 20 novembre prochain, aux côtés de Franck Ferrand, Caroline Diament, Stéphane Plaza, Jeanfi Janssens et Michèle Bernier. Nul doute que Paul sera invité à répondre à des questions sur son long passage sur TF1 mais aussi sur la sortie de son premier livre autobiographique, Ma 153e victoire, paru en septembre dernier.

Reste à savoir si le féru d'histoire pourra supporter cette nouvelle pression. Lors d'une interview accordée à Purepeople, il reconnaissait être parfois victime de sa propre impulsivité. "Il m'arrive de tout laisser tomber car l'autre partie ne fait pas d'effort et donc là je commence à m'énerver. Et là tout ce qui pourrait être bien pour moi je le prends mal car en face il y a eu des bêtises et des erreurs de faites que je n'arrive pas à pardonner. Cela me plonge dans une tristesse, une morosité et une grande déception". Mais Paul en est conscient, il est important pour lui d'avoir une vie sociale. "J'essaie tant bien que mal de rester ouvert, joyeux, pas triste, content et au milieu des autres. Et j'essaie d'employer toutes les choses à ma disposition : les amis, les connaissances, les médicaments... tout ce qui de près ou de loin peut amener à une meilleure situation pour moi".