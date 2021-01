Mathieu Johann et sa compagne ont-ils rompu ? Le détail qui interpelle

Mathieu Johann débute-t-il l'année 2021 en tant que célibataire ? C'est ce que les internautes peuvent penser en regardant de près le compte Instagram de l'ancien candidat de la Star Academy (saison 4 en 2004).

Coup dur pour le beau brun de 40 ans il y a un peu plus d'un an. En juillet 2019, Mathieu Johann et Clémence Castel ont annoncé leur rupture après douze ans d'amour. Le papa de Louis (né en 2010) et Marin (né en 2014) a eu bien du mal à se remettre de ce choc et a notamment connu un épisode dépressif. "C'était pour moi terrible parce que j'avais mes deux petits garçons et je m'imaginais vraiment vivre avec elle toute ma vie. Je me dis 'c'est le monde qui s'écroule'. Ça a été très violent pour moi", a-t-il expliqué sur Non Stop People en novembre 2020. Il a également révélé pour quelle raison sa romance avec l'ex-aventurière de Koh-Lanta s'était terminée : "Elle est partie. Elle a pris le large. Elle a voulu changer de vie, elle a rencontré quelqu'un d'autre et puis elle partie et puis ça a été très dur."

Peu à peu, Mathieu Johann a finalement retrouvé le sourire. Et on peut dire qu'une certaine Badia l'y a aidé. Mais il se pourrait que la jeune femme et lui ne soient plus en couple. La raison ? Récemment, il a supprimé toutes les photos sur lesquelles elle apparaissait. Mais pour l'heure, il n'a pas officialisé cette rupture.

C'est fin août que Mathieu Johann a dévoilé sa relation avec la jeune femme, une psy qu'il avait notamment qualifiée de "brillante". "J'ai la chance d'être tombé amoureux d'une fille incroyable. Avec Badia, on s'est rencontrés il y a sept mois. Elle est Belge, comme mes chanteurs préférés et elle a un beau métier, elle est psy. Elle a beaucoup de patience et il en faut pour me supporter", confiait-il à Ici Paris en octobre. Il a également expliqué qu'elle avait rencontré ses fils et qu'ils s'entendaient très bien. "Ma compagne est maman d'une petite fille. Et comme mon rêve était aussi d'avoir une fille, je crois qu'on est partis pour former une belle petite famille...", a-t-il ajouté.