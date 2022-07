Florent Peyre fou amoureux de Virginie : bisous et tendresse, photos de l'unique apparition de sa compagne !

L'émission de TF1 "Le Grand Quiz", présentée par Hélène Mannarino, fait son grand retour ce vendredi 8 juillet aux alentours de 21:10. Au programme : une émission spéciale ayant pour thème principal la mémoire. Plusieurs personnalités publiques seront de la partie comme Paul El Kharrat, Camille Cerf, Vincent Desagnat, Marianne James ou encore Jean-Luc Lemoine.

Sans oublier l'humoriste Florent Peyre, qui vit actuellement un rêve éveillé avec sa compagne, Virginie Stref, qui s'est montrée publiquement pour la première fois le 24 juin dernier dans l'émission "La chanson secrète". Elle était venue faire une surprise à son prince charmant qui participait au programme. Ils se sont alors échangé un langoureux baiser devant un public touché et attendri. Ce bonheur aux côtés de sa dulcinée, Florent Peyre le vit depuis plusieurs années désormais. Il est même devenu papa il y a six ans d'un petit garçon nommé Marius.

"C'était dur"

Une nouvelle responsabilité qui le rend fou de bonheur, même s'il a traversé une période un peu compliquée pendant le confinement. "Même si on est fous de ses enfants, il y a eu un moment où c'était dur. Mon fils a adoré faire des vidéos à la maison avec moi. Dans ma parodie de Disney, c'est lui qui corrigeait mes chorégraphies en faisant attention à ce qu'on ne voie pas ses pieds dans le cadre" avait-il reconnu auprès de Voici, avant de détailler sa relation avec son fils et notamment leur connexion inexplicable. "On a une relation très fusionnelle avec mon fils. J'avais même été interdit de crèche parce que je repassais le matin pour le voir. Plus personne ne m'ouvrait au visiophone" avait-il rajouté.

En revanche, il s'était montré plutôt réticent à l'idée d'accueillir un nouvel enfant. "Pas à cause de mon fils, hein ! Mais on est déjà assez nombreux sur Terre, je me dis qu'un enfant par famille, c'est déjà bien. Entre le Covid et le réchauffement de la planète, l'ambiance est un peu spéciale... et surtout, on est très heureux à trois" avait-il constaté à l'époque. Peut-être a-t-il changé d'avis depuis et qu'il se prépare à devenir papa une seconde fois ? Affaire à suivre !