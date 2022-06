Florent Peyre en couple avec Virginie : première apparition, inédite, de sa sublime compagne !

Pour une surprise, c'est une sacrée surprise ! Le vendredi 24 juin 2022, Florent Peyre s'est rendu, la boule au ventre, sur le plateau de l'émission La Chanson secrète. Pour ce 11e numéro du programme, l'humoriste a pris place dans le siège installé par TF1, rejoignant le présentateur Nikos Aliagas et s'attendant au meilleur comme au pire. Il a finalement eu la grande joie de retrouver Pascal Obispo, avec qui il a travaillé sur son spectacle Florent Peyre Nature, Anne-Sophie Aparis, mais aussi et surtout sa compagne Virginie Stref et son fils Marius.

On savait que Florent Peyre était en couple avec une certaine Virginie, comédienne et organisatrice d'événements. On avait appris tout récemment que son fils avait été baptisé Marius. On n'avait jamais vu, en revanche, le visage ni de l'un ni de l'autre. Voilà chose faite ! L'imitateur n'a pas été le seul à venir découvrir une chanson qui lui était chère sur le plateau de TF1, interprétée par des proches. Huit artistes, au total, ont accepté de tenter l'aventure, dont Denitsa Ikonomova, Laury Thilleman et son ex Juan Arbelaez, Laure Manaudou et Jérémy Frérot.

On a une relation très fusionnelle avec mon fils

En couple avec Virginie Stref, Florent Peyre a trouvé un nouveau sens à sa vie. Il y a 6 ans, il est devenu papa pour la première fois, avec ce que cela comprend de bon et de compliqué... notamment pendant les divers confinements. "Même si on est fous de ses enfants, il y a eu un moment où c'était dur. Mon fils a adoré faire des vidéos à la maison avec moi. Dans ma parodie de Disney, c'est lui qui corrigeait mes chorégraphies en faisant attention à ce qu'on ne voie pas ses pieds dans le cadre, expliquait-il au magazine Voici. On a une relation très fusionnelle avec mon fils. J'avais même été interdit de crèche parce que je repassais le matin pour le voir. Plus personne ne m'ouvrait au visiophone !" S'il adore l'expérience de la paternité, Florent Peyre ne semble pas, en revanche, décidé à agrandir, encore un peu plus, la famille. A moins qu'il ne finisse par changer d'avis ?

L'émission La Chanson Secrète a rassemblé plus de 2,6 millions de téléspectateurs, le 24 juin 2022, soit 14,3% de PDA.