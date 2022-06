Denitsa Ikonomova en larmes dans la Chanson Secrète, dans les bras de son charmant frère Pavel

Invitée dans l'émission La Chanson Secrète le 24 juin 2022 sur TF1, Denitsa Ikonomova a eu l'immense surprise de retrouver de nombreux amis venus danser pour elle sur le titre de Thelma Houston, Don't Leave Me This Way, sur le plateau de TF1. Ainsi, Anne Sila, Francois Xavier Demaison et sa femme Anaïs, Christian Millette, Maxime Dereymez, Katrina Patchett ont enchaîné les pas de danse avant que le séduisant frère de Denitsa, Pavel, ne débarque à son tour sur la scène. Venu tout spécialement du Canada pour voir sa soeur, le beau brun à la carrure imposante a lui aussi réalisé une belle chorégraphie sous les yeux admiratifs du public.

"Je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. (...) La plus grosse surprise, mon frère qui n'est jamais venu en France, ça fait neuf ans. C'est sa première fois. Ça fait neuf ans que je lui dis 'Viens me voir', il habite au Canada." explique la danseuse fétiche de Danse avec les stars. "Il n'est pas du tout dans la danse ?" demande ensuite Nikos Aliagas, "Pas du tout dans la danse" répond Pavel avec un fort accent.

"Il a un petit accent québécois quand même !" souffle Denitsa Ikonomova, un brun moqueuse. "Oui je m'excuse, j'ai un petit accent québécois." indique ensuite Pavel, un peu timide. "Il n'y a pas à s'excuser ce sont nos cousins les québécois. Mais ce qui est intéressant c'est d'avoir le frère bulgare avec un accent québécois dans une émission française !" ajoute enfin Nikos Aliagas, très fier d'avoir pu réunir frère et soeur dans son émission.

Au cours de l'émission, d'autres invités sont passés sur le fauteuil de La Chanson Secrète comme Laure Manaudou et Jérémy Frérot (surpris par Laury Thilleman et Juan Arbelaez), les humoristes Florent Peyre etEric Antoine ou encore Christophe Beaugrand, Jean-François Piège et Zaz .

L'émission La Chanson Secrète a rassemblé plus de 2,6 millions de téléspectateurs (14,3% de PDA). L'émission présentée par Nikos Aliagas se place ainsi derrière derrière la finale du Top 14 sur France 2, avec la victoire de Montpellier face à Castres (18,1% de PDA). En première position des audiences se trouve la série de France 3 Meurtres dans le Morvan qui a réuni près de 19,6% de PDA.