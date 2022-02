Maxime Dereymez célibataire depuis 10 ans : ce qui l'empêche d'être en couple

Les projets professionnels de Maxime Dereymez n'ont aucun secret pour ses fans. En revanche quand il s'agit de sa vie personnelle, le danseur pro de Danse avec les stars (TF1) est bien plus discret. Mais, à l'occasion d'une interview pour Jordan de Luxe, le charmant brun qui fêtera prochainement ses 40 ans a accepté de lever le voile sur sa situation amoureuse.

Après Marion Game, Bernard de la Villardière, Isabelle Morini-Bosc ou encore Olivier Dion, c'était au tour de Maxime Dereymez de se rendre sur le plateau de l'émission Chez Jordan, pour Télé Loisirs. Et il n'a pas échappé à une question sur sa vie amoureuse. Le présentateur lui a demandé s'il était en couple. "Il est là avec moi. Il s'appelle Fox-trot", a répondu le danseur professionnel en désignant son chien âgé de dix ans qu'il ne lâche pas depuis qu'il fait partie de sa vie. Mais c'est la seule personne qui partage son quotidien puisqu'il n'a pas connu de relation sérieuse depuis un bon moment. "Vrai célibat depuis dix ans !", a-t-il déclaré. Une révélation qui a étonné son interlocuteur.

"Après c'est quelques mois maximum. Je dois être un peu responsable. J'ai tellement une vie bien remplie où je m'occupe de mes projets. Peut-être que je ne laisse pas assez de place à une relation", a ajouté Maxime Dereymez. L'homme qui a bien failli perdre la vue croit malgré tout toujours en l'amour. Il sait que cela "viendra quand ça viendra". En attendant, il profite de la vie entre son travail et les sorties personnelles. Et de temps en temps, il peut lire des messages de drague sur son compte Instagram, ce qui n'est pas pour lui déplaire. "C'est un peu le Tinder d'aujourd'hui, Instagram", a-t-il fait remarquer. Il aime que les choses se fassent de manière spontanée, ou sur Instagram. Il lui arrive de prendre des rendez-vous via l'application. Mais rien de sérieux qui pourrait lui donner envie de fonder une famille avec une personne en particulier. Un sujet auquel il songe de plus en plus comme il l'a confié au présentateur. "Le temps passe et je me dis que si j'arrive à 70 ans et que je n'ai plus la même vie, j'aurais peut-être besoin d'avoir un autre intérêt. S'occuper de quelqu'un, le voir grandir. Donc c'est vrai qu'un enfant, j'y pense. Il faut trouver la bonne personne", a-t-il conclu.