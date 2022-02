Bernard de la Villardière marié à Anne : il évoque leurs "incidents de parcours"

Bernard de La Villardière est un homme très discret en ce qui concerne sa vie privée. Pourtant, le présentateur d'Enquête exclusive (M6) a accepté de faire une exception, lors de son passage dans l'émission Chez Jordan.

A la suite de la fermeture de Non Stop People, Jordan de Luxe a fait son retour sur Télé Loisirs, avec une nouvelle émission. Après Marion Game ou encore Amandine Pellissard de Familles nombreuses, le jeune homme a reçu Bernard de la Villardière. L'occasion d'évoquer avec l'homme de 63 ans sa vie privée comme rarement. Il a en effet parlé d'Anne, femme à laquelle il est marié depuis trente-huit belles années et qu'il a rencontrée dans sa jeunesse. Bien qu'il y ait eu des "incidents de parcours", il a expliqué qu'ils ont "eu la sagesse de dépasser ça".

Ainsi, les parents de Caroline (née en 1987), Marc (né en 1988), Rémi (né en 1992) et Nicolas (né en 1993) filent toujours le parfait amour aujourd'hui. Bernard de la Villardière n'a pas caché être "sentimental et romantique". Mais ce n'est pas uniquement ces traits de caractère qui ont fait que son couple ne s'est jamais essoufflé. "Ma femme m'a dit, il y a quelque temps déjà, je lui disais : 'A un moment, j'arrêterai de voyager. Tout ça a été difficile pour toi.' Et elle m'a dit : 'Finalement, c'est peut-être ça qui a sauvé notre couple'", a-t-il révélé.

On imagine donc que Bernard de la Villardière n'arrêtera pas les voyages de sitôt. Des séjours pour raisons professionnelles qu'il partage quand il le peut avec sa chère et tendre Anne. "On a échappé à la routine donc quand on se retrouve, c'est toujours un vrai bonheur. Et il m'arrive de l'amener avec moi en voyage, rarement, mais en moyenne une fois par an. Récemment, j'ai été en Floride pour un tournage, j'ai emmené Anne avec moi", a poursuivi le présentateur qui s'absente au moins trois mois par an.

Entre Anne et son époux, c'est donc une histoire qui roule (pour ne pas dire une affaire). Et la jalousie ne fait absolument pas partie de leur quotidien : "Avec l'âge, on est de moins en moins dragué. Et moi, je ne suis pas possessif. On ne peut pas dire que je sois jaloux." On leur souhaite que cet amour rime avec toujours.