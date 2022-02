Amandine Pellissard et les Blois en froid : pris pour cible, Diana et Gérôme répliquent

Ça chauffe du côté de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Après les déclarations d'Amandine Pellissard dans l'émission Chez Jordan, pour Télé Loisirs, Diana et Gérôme Blois ont tenu à prendre la parole sur leurs réseaux sociaux pour s'en prendre à la mère de famille.

Ne comptez pas sur les Pellissard pour se rendre chez les Blois afin de passer une belle soirée, et inversement. Les deux familles sont, semble-t-il, en froid. Une guéguerre dévoilée au grand jour après les déclarations d'Amandine à Jordan de Luxe. "Il y a une famille qui m'énerve copieusement, et à juste titre. Quand on travaille, on ne travaille pas qu'avec des gens qui nous plaisent. J'ai des principes un peu particuliers, je déteste qu'on vienne me côtoyer par intérêt et qu'on essaye de plagier un peu ce que je fais, c'est ce qu'on fait avec ma famille", avait-elle confié.

Et de préciser que la famille en question les copie au niveau du contenu sur les réseaux sociaux par exemple, notamment concernant des live Instagram. Mais la mère de huit enfants n'a jamais souhaité discuter avec ses rivaux, elle a préféré les bloquer, même si selon elle, des fans de la famille auraient tenté de discuter sur le sujet avec elle.

Si Amandine Pellissard n'a pas souhaité dévoiler l'identité des parents qu'elle ne porte pas dans son coeur, les Blois l'ont fait pour elle en réagissant à son interview. C'est tout d'abord Gérôme qui a tenu à crier sa colère en déclarant : "On n'a pas essayé de te contacter, ni notre communauté. Redescends en fait. Amandine, il va falloir qu'on discute quand même. Qu'est-ce que tu racontes ? Arrête de croire que tu as instigué les live 'papiers cadeaux'. En fait, on était sur Instagram avant toi. Bien avant toi même. On était déjà là, on a fait des live de suite, point barre. On n'est pas là pour copier ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu racontes..."

Après avoir précisé que l'émission n'était pas un boulot et qu'ils n'étaient pas des acteurs, la maman qui est à la tête d'une famille recomposée de neuf enfants a partagé les vidéos de Gérôme. En conclusion, son mari a regretté qu'Amandine Pellissard ne les aie pas contactés avant de porter son accusation : "Donc si tu es une femme de principe, comme tu supputes l'être, si tu avais eu un brin de courage, tu nous aurais appelés. Tu as nos numéros de téléphone, je te rappelle. Par contre, si tu veux qu'on parle des partenariats que tu n'honores pas pour des anniversaires, on peut en parler si tu veux. Allez, la bise !"

Reste à savoir si Amandine prendra le temps de leur répondre...