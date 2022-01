"Ils n'ont aucun intérêt réel" : Marion Game tacle le nouveau couple de Scènes de ménages

Depuis 2009, les téléspectateurs de M6 ont le bonheur de retrouver Marion Game dans la série Scènes de ménages. Elle y incarne Huguette et avec Gérard Hernandez (qui joue son mari Raymond), ils représentent un couple d'octogénaires. Comme son personnage, l'actrice de 83 ans n'a pas sa langue dans sa poche et vient de le prouver.

Ce que le public adore chez Huguette et Raymond, c'est qu'ils s'envoient des vacheries à longueur de temps. Ce qui en fait un couple à la fois drôle et attachant. A l'instar de Liliane (interprétée par Valérie Karsenti) et José (Frédéric Bouraly), ils sont présents depuis le premier épisode. Et au fil des saisons, d'autres personnages ont fait leur apparition. Depuis la saison 3 en 2011, Anne-Elisabeth Blateau et David Mora se mettent dans le peau d'Emma et Fabien. Grégoire Bonnet et Amélie Etasse ont rejoint l'aventure en 2015 sous les traits de Philippe et Camille et Vinnie Dargaud et Claire Chust sont Léo et Leslie depuis 2018. Enfin, Ryad Baxx et Claudia Mongumu sont les petits derniers puisqu'ils sont arrivés en 2021, pour jouer Jalil et Louise, des trentenaires en couple depuis cinq ans et qui se connaissent depuis le collège. Une histoire qui n'a pas convaincu Marion Game.

Invitée de Jordan de Luxe dans sa nouvelle émission pour Télé Loisirs baptisée Chez Jordan, l'ancienne compagne de Jacques Martin a dit le fond de sa pensée. Elle a fait savoir qu'elle ne validait pas le couple Jalil et Louise, lequel ne la bouleverse pas et qui l'empêche de tourner autant qu'elle le voudrait. "Déjà ils me piquent du boulot, ces cons-là. C'est pas très agréable. On tourne un peu moins", a-t-elle regretté avec humour. Un avis partagé par son partenaire de jeu Gérard Hernandez. Mais elle a très vite précisé qu'elle n'en voulait pas à M6 qui "essaient de tambouriner un peu le truc" et qui "font ce qu'ils peuvent".

"Je n'ai pas envie d'arrêter. J'aimerais bien continuer, s'ils le veulent eux. Je n'ai aucune prétention. Je demande à tourner Scènes de ménages avec nos deux personnages, qui sont ancrés depuis des années, qu'on a su faire pousser comme un arbre. J'ai un respect total pour M6 (...) Les nouveaux couples ils ne sont pas nuls, mais ils n'ont aucun intérêt réel. Tant mieux s'ils tournent. Ce n'est pas à la hauteur. On ne va pas vers le haut", a conclu Marion Game.