Marion Game cash sur son ex Jacques Martin : "Il ramenait sa gueule, tout le temps"

Jordan De Luxe a eu le plaisir de recevoir Marion Game dans son émission L'instant de luxe, sur Télé Star Play. Une interview dévoilée le 15 septembre 2021. Avec le franc-parler qu'on lui connaît, l'actrice de Scènes de ménages (M6) a notamment évoqué sa relation avec le regretté Jacques Martin.

C'est en 1968 que Marion Game rencontre Jacques Martin. A l'époque, elle avait 25 ans et débutait sa carrière de comédienne. Après l'avoir vue sur scène, l'animateur vedette lui a offert un bouquet de fleurs. Tous deux finissent par tomber amoureux et vivent une belle histoire d'amour jusqu'en 1972. Si d'ordinaire, l'interprète d'Huguette montrait son caractère affirmé, elle a appris à le gommer avec son ancien amour. "Moi, je planquais beaucoup ça, je ne voulais pas trop le faire voir. (...). Je me suis barrée parce que Jacques Martin, ce n'était pas ma vie", a-t-elle expliqué à Jordan de Luxe sur Télé Star Play. Et de préciser que le présentateur de L'école des fans "voulait régner".

"Il ramenait sa gueule, tout le temps. C'était des années à coté de la plaque, je n'avais rien à faire avec cet homme ! C'était 'moi je', 'moi je' ! Moi, j'avais ma carrière à faire. À un moment donné ce n'était plus possible, alors je suis partie", a-t-elle poursuivi. Sans surprise, Jacques Martin était "très malheureux". Il lui même un peu d'avoir pris une telle décision. Ainsi, il a tenté de récupérer Marion Game, sans succès.

En mai dernier déjà, la partenaire de Gérard Hernandez dans la fiction de M6 évoquait cette rupture auprès de nos confrères du Parisien. Une histoire d'amour a pris fin à cause de la jalousie de l'animateur. "Son drame, c'est qu'il voulait devenir comédien. (...) Il était jaloux de ma carrière. J'ai choisi la carrière. Il le vivait comme une rivalité. C'était quelque chose à laquelle il n'avait pas accès. Il était très populaire à l'époque, mais je représentais son échec. Il n'était pas fait pour le théâtre", a confié Marion Game. Et de conclure : "Je ne l'ai pas quitté pour ça. Mais je l'ai quitté parce que c'était impossible à vivre. Il était en douleur tout le temps. Sa notoriété ne le nourrissait pas. Ça ne l'intéressait pas. Il voulait être acteur", expliquait-elle notamment.