Marion Games en couple avec Jacques Martin : une grande jalousie à l'origine de leur rupture

Tous les admirateurs de Marion Game, et ils sont nombreux, seront heureux d'apprendre que la comédienne de 82 ans publie ses Mémoires (C'est comment votre nom déjà ?) dans une version poche (aux éditions Archipel), une version augmentée. C'est à cette occasion que Le Parisien est allé à la rencontre de celle que tout le monde connaît aussi sous le nom d'Huguette, son personnage emblématique dans Scènes de ménage.

Lors de cette entrevue organisée chez elle, "dans une petite maison avec jardinet" située à Clamart, Marion Game a montré qu'elle n'a pas sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de parler de sa vie amoureuse. "Ça sert à rien et ça encombre, un mari", a-t-elle lâché lorsque la thématique a été lancée. "Je ne sais pas vivre avec quelqu'un. C'est compliqué, les manies, les besoins, les préoccupations de l'autre", a-t-elle ajouté.

La comédienne a pourtant été en couple à plusieurs reprises. Elle a trois enfants nés de deux pères différents. Virginie, née en 1959 après son mariage avec Philippe Ledieu, et Mathieu et Romain nés de ses amours pour le comédien suisse Jacques Verlier décédé en 1992. Entre ses deux histoires d'amour, Marion Game en a vécu une autre, intense, avec un célèbre animateur : Jacques Martin. Tous deux ont formé un couple de 1968 à 1972 mais leur histoire a pris fin au bout de quatre ans de passion.

Marion Game explique ce qui les a poussés à la rupture et pour la comédienne, la jalousie maladive de Jacques Martin en est la cause. Pas une jalousie provoquée par d'éventuels prétendants, mais une profonde frustration... "Jacques était une énorme vedette de télévision, mais son rêve, c'était d'être acteur. Et ça n'a jamais marché", confie la star de Scènes de ménage. "C'était une souffrance pour lui", va-t-elle jusqu'à dire. Marion Game reconnaît que son histoire avec Jacques Martin a été "une vraie histoire, un grand amour", "mais il ne pouvait pas supporter que je réussisse." "Je devais le quitter ou arrêter ma carrière", concède celle qui excellait alors au théâtre.

Cet échec amoureux, même douloureux, n'a pas empêché Marion Game d'aller de l'avant et de retenter sa chance avec d'autres hommes.