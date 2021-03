Bernard de La Villardière à nouveau papi ! Son fils Marc est papa : le prénom du bébé dévoilé

C'est le 23 novembre 2020 que Monica Ainley a annoncé sa grossesse sur Instagram, dévoilant une photo de son ventre très arrondi. La belle-fille de Bernard de la Villardière avait toutefois déjà vendu la mèche un mois plus tôt à travers un long édito signé de sa main et paru sur Vogue UK. Elle expliquait alors entamer son cinquième mois de grossesse. Un véritable soulagement pour la reine du street style qui a vécu un épisode éprouvant auparavant. "J'ai fait une fausse couche au mois de mai dernier", avait-elle confié. Et d'ajouter : "En mai, lors de mon second rendez-vous, mon docteur m'a dit qu'elle ne trouvait aucun battement de coeur, j'ai vécu ce qui a été sans aucun doute le moment le plus traumatisant de mon existence jusqu'ici privilégiée."

Monica Ainley a heureusement pu vivre sa seconde grossesse beaucoup plus sereinement, notamment grâce au soutien de la soeur aînée de Marc, Caroline, déjà maman de deux enfants. A 62 ans, Bernard de la Villardière est un papy comblé !