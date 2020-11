Bernard de la Villardière, son fils Marc bientôt papa : la belle influenceuse Monica est enceinte

Surprise ! Deux ans après leur mariage, Marc de La Villardière et Monica Ainley vont être parents ! C'est l'influenceuse passionnée de mode qui a vendu la mèche sur Instagram, lundi 23 novembre 2020. "Voici la combinaison magique !", a-t-elle écrit en légende d'une série de photos d'elle. Sur la première, elle se tient de face et apparaît aussi fine qu'à son habitude, sur la deuxième, elle est de profil et révèle son baby bump. Très vite, les félicitations et les messages heureux se sont multipliés.

Si sa grossesse était encore méconnue de beaucoup d'internautes, la belle-fille de Bernard de la Villardière l'avait pourtant déjà annoncée le 27 octobre dernier à travers un long édito signé de sa main et paru sur Vogue UK. Elle racontait qu'elle entamait son cinquième mois de grossesse et qu'elle avait eu beaucoup de mal à officialiser l'arrivée de son premier enfant. Et pour cause, la reine du street style a vécu un épisode éprouvant. "J'ai fait une fausse couche au mois de mai dernier", a-t-elle confié. Et d'ajouter : "En mai, lors de mon second rendez-vous, mon docteur m'a dit qu'elle ne trouvait aucun battement de coeur, j'ai vécu ce qui a été sans aucun doute le moment le plus traumatisant de mon existence jusqu'ici privilégiée."

C'est pourquoi, elle s'estime "incroyablement chanceuse" avec son mari Marc d'avoir pu retomber enceinte très peu de temps après. Mais, le début de sa grossesse n'a pas été une partie de plaisir. Bien au contraire, la jolie blonde a souffert de nausées et de vomissements très violents pendant le premier trimestre. Heureusement, elle était bien entourée. Notamment par la soeur aînée de Marc, Caroline, déjà maman de deux enfants et, à en croire Monica, elle serait enceinte d'un petit troisième. Cette dernière a elle aussi rencontré des problèmes pendant ses grossesses : "Ma belle-soeur a souffert d'hyperemesis gravidarum sévère (une forme extrême de nausées matinales) à chacune de ses grossesses, et pendant le confinement, elle était sur sa troisième." Bernard de la Villardière va donc prochainement accueillir deux nouveaux petits-enfants.



Reste que Monica est aujourd'hui sur un petit nuage à l'idée de prochainement pouponner. Et elle n'a plus peur de le dire ! "Mes deux expériences de grossesses ont été difficiles et effrayantes et nauséabondes et déprimantes mais les choses commencent à s'améliorer. Lecteur, je suis enceinte", a-t-elle conclu sur Vogue.