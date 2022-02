Isabelle Morini-Bosc : Son mari Alain touché par une maladie, "ce n'est pas bénin"

Après Bernard de La Villardière ou Amandine Pellissard, Jordan de Luxe a reçu Isabelle Morini-Bosc dans son émission Chez Jordan. L'occasion pour la chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8) de faire une triste confidence sur son époux Alain.

En plus de s'être confiée sur la raison de son absence dans Touche pas à mon poste ces derniers jours, la journaliste de 56 ans qui officie également sur RTL a parlé de sa vie privée. De son couple plus précisément Depuis quarante-trois ans, Isabelle Morini-Bosc file le parfait amour avec son mari Alain. Un homme que le public n'a jamais vu mais dont son épouse se plaît à parler de temps à autre dans l'émission présentée par Cyril Hanouna. Et auprès de Jordan de Luxe, pour Télé Loisirs, elle a dévoilé le secret de la longévité de leur belle histoire d'amour. "Je suis une femme qui pousse son mari à avoir vraiment une vie. Au début, quand j'ai connu mon mari, il voulait absolument qu'on fasse les mêmes activités ensemble. (...) Il aime la pêche, moi pas. Pourquoi j'irais m'emm*rder à aller à la pêche avec lui alors que je déteste ça ?", a-t-elle tout d'abord expliqué. Ils se contentent donc de faire de la randonnée ou du Babington ensemble, deux activités qu'ils apprécient tous les deux.

Isabelle Morini-Bosc et Alain s'aiment et se soutiennent. Comme en ce moment car le mari de la chroniqueuse traverse une période difficile. "Momentanément, il a une pathologie mais sinon il va bien. On s'en occupe ensemble, et on rit toujours ensemble", a-t-elle révélé. Le présentateur a tenté d'en savoir plus sur le mal qui le ronge et sur sa gravité. Son invitée a donc précisé : "Ce n'est pas bénin mais on gère ça ensemble. C'est une pathologie assez répandue." Mais elle n'a pas souhaité en dire plus, car toute la famille n'est pas au courant de ce qu'il vit. "Il est très bien soigné. Il y a un hôpital à Lyon qui s'occupe très très bien de ça. Et moi, je me sens l'âme d'une infirmière parce que maintenant je le masse le soir, et je me dis 'ah, je fais quelque chose pour mon mari, enfin'", a-t-elle conclu.

Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.