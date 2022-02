Isabelle Morini-Bosc écartée de Touche pas à mon poste ? Elle explique enfin son absence

Isabelle Morini-Bosc fait partie des incontournables chroniqueuses de Touche pas à mon poste. La journaliste de 65 ans y donne son avis depuis 2013, soit presque depuis le début de l'émission. Alors forcément, son étrange absence ces dernières semaines interroge. Isabelle Morini-Bosc n'a en effet pas été vue autour de la table de Cyril Hanouna depuis le 10 janvier dernier. Ni l'animateur ni elle n'ont commenté cet éloignement de l'antenne, de quoi laisser place à plusieurs rumeurs. De passage dans l'émission de Jordan Deluxe, Chez Jordan, pour Télé Loisirs, Isabelle Morini-Bosc a mis fin au mystère.

"Pourquoi on ne vous voit plus depuis quelques semaines ?", s'est permis de lui demander Jordan Deluxe au cours de leur entretien. Et pour la chroniqueuse d'avouer qu'il ne s'agissait là que d'un simple principe de chaises musicales. "Quelques semaines, vous exagérez ! Je me demandais bien quand est-ce que vous alliez me demander. Vous avez remarqué, de temps en temps Cyril Hanouna fait tourner, et là depuis huit ou dix jours, c'est moi. Je l'accepte parfaitement. Il fait ce qu'il veut, c'est lui le chef", a-t-elle expliqué.

Isabelle Morin-Bosc reconnaît même volontiers que son absence n'est finalement que très peu importante tant que Cyril Hanouna est de son côté toujours présent pour faire le show : "C'est lui le mâle alpha, le mâle dominant. C'est lui qui est important [...] Quelque soit les personnes qu'il met autour de la table."

La complice de Gilles Verdez fait en tout cas taire les mauvaises langues qui la disaient malade ou bien en brouille avec le trublion de C8. "Certains pensent que j'ai le virus, ceux qui pensent que je suis partie en vacances alors que j'en prends jamais, d'autres qui aimeraient tellement que Cyril Hanouna ne veuille plus de moi... C'est peut-être le cas mais c'est à lui qu'il faut poser la question", a-t-elle encore déclaré. Isabelle Morini-Bosc n'est de son côté pas prête à quitter sa grande famille de Touche pas à mon poste. "Je l'aime profondément cette émission. [...] Si demain il décide que je n'ai plus ma place, je l'accepterai parfaitement. Mais ça me ferait de la peine, profondément...", a-t-elle conclu sur le sujet.