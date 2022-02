Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Son salaire surprenant pour les placements de produits

Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) a changé la vie d'Amandine Pellissard. Du jour au lendemain, la maman au foyer, à la tête d'une tribu de huit enfants, a été propulsée sous le feu des projecteurs et est ainsi devenue influenceuse. A l'instar d'autres familles du programme, elle fait des placements de produits. Un sujet qu'elle a évoqué lors de son passage dans l'émission Chez Jordan.

En plus d'avoir évoqué le traitement à vie qu'elle prenait à cause de la drogue ou son avis bien tranché sur un autre clan de l'émission, Amandine Pellissard a évoqué son salaire. Si les familles ne toucheraient rien pour leur apparition dans Familles nombreuses, certains gagnent de l'argent avec leurs post sponsorisés pour divers produits. C'est le cas de celle qui partage la vie d'Alexandre. Mais cette activité n'est pas aussi lucrative que certains pourraient le penser.

Le présentateur lui a demandé s'il était vrai qu'elle gagnait entre 500 et 1000 euros par publication sponsorisée. "Les gens extrapolent beaucoup. Les gens pensent qu'on est millionnaires", a-t-elle répondu. Jordan de Luxe lui a ensuite demandé si elle ne gagnait pas plus de 300 euros pour chaque post. "Non, je ne pense pas non. Je ne suis pas une vorace. Il y a des gens très prétentieux qui se sur-facturent. Moi ce n'est pas mon cas. Et il y a aussi des placements de produits où je ne demande pas de rémunération. Ca dépend qui j'ai en face de moi", a-t-elle conclu. Si une petite entreprise l'approche, Amandine Pellissard peut en effet ne rien demander.

Amandine Pellissard a une fois de plus prouvé qu'elle pouvait évoquer tous les sujets sans tabou. Lors de son entretien, elle avait révélé qu'une famille de Familles nombreuses l'énervait copieusement. Si elle n'avait pas dévoilé le nom des personnes en question, qu'elle accuse de copier ses publications sur les réseaux sociaux notamment, Diana et Gérôme Blois ont rapidement réagi. Ce dernier a notamment sous-entendu que la mère de famille était une menteuse et une arnaqueuse.