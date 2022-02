Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Un traitement à vie à cause de la drogue, ses confidences sans filtre

Amandine Pellissard a été révélée au grand public en 2020, grâce à Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). Depuis, elle partage son quotidien avec Alexandre et leurs 8 enfants. Elle n'hésite également pas à parler de sa vie en interview et, à l'occasion de sa rencontre avec Jordan de Luxe, elle a fait de nouvelles confidences sur son passé.

Amandine Pellissard n'a pas peur de se dévoiler sans filtre. Lors d'une interview pour Jeremstar, elle avait confié qu'elle avait été victime d'inceste et que, par la suite, elle avait consommé de la drogue lors de son adolescence. Un sujet qu'elle a de nouveau évoqué lors de son passage dans Chez Jordan, pour Télé Loisirs. La jeune femme a notamment été addict à l'héroïne. "Il faut déjà identifier le problème de base, pourquoi on en vient à consommer, et pourquoi on consomme en plus de cette façon. Bien sûr, les fréquentations y sont pour beaucoup. Si, à un moment, vous flanchez et que c'est une personne un peu malveillante qui vous prend sous son aile, c'est foutu" a-t-elle tout d'abord expliqué.

Depuis, la mère de famille s'en est sortie. Mais cela a toujours des conséquences sur sa vie actuelle : "Je suis sous traitement méthadone depuis ma jeune vie d'adulte." A savoir que la méthadone est un médicament opioïde que l'on utilise pour soulager les douleurs graves et la dépendance aux opioïdes. Si elle a tout d'abord eu du mal à accepter ce traitement, au point de vouloir l'arrêter par le passé, elle s'est vite rendue compte que, pour sa santé, elle se devait de le prendre. "Comme il s'agit d'une drogue qui rend malade physiquement, l'héroïne rend malade physiquement le corps, ça se traduit par de très gros symptômes physiques. J'ai réussi à intégrer que c'était un traitement comme une personne diabétique par exemple. Il s'agit d'un traitement quotidien dont j'aurais sans doute besoin toute la vie. Ce n'est pas grand chose mais tous les jours, ça me rappelle mes erreurs. C'est un boulet que je traînerai toujours", a-t-elle conclu.