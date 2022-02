Amandine Pellissard (Familles nombreuses), une menteuse ? Gérôme Blois la pique et se moque

Le torchon continue à brûler entre Les Blois et Amandine Pellissard. En story Instagram, Gérôme s'en est de nouveau pris à la mère de famille qui est aussi candidate dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Il l'a notamment accusée de mentir.

Une interview a suffi pour attiser les tensions. Invitée dans l'émission Web Chez Jordan, Amandine Pellissard a confié qu'elle était "copieusement énervée" contre une autre tribu de Familles nombreuses. "J'ai des principes un peu particuliers, je déteste qu'on vienne me côtoyer par intérêt et qu'on essaye de plagier un peu ce que je fais, c'est ce qu'on fait avec ma famille", avait-elle confié. Et de préciser que la famille en question les avait notamment copiés sur les live.

Se sentant visés, Diana et Gérôme Blois ont rapidement pris la parole pour s'en prendre à Amandine Pellissard. Et le père de la famille recomposée de huit enfants en a rajouté une couche le 3 février 2022. "On me dit dans l'oreillette que la reine Amandine avait formulé une réponse en story hier soir et qu'elle réfutait. Que les personnes qui se sentaient visées se trompaient. (...) On me dit dans une deuxième oreillette qu'elle n'a pas assumé et qu'elle a supprimé sa story. Bah alors Amandine, qu'est ce qui s'est passé. Pour une femme de principe encore une fois, tu m'as surpris. Tu m'étonnes décidément", a-t-il lancé.

Gérôme a ensuite partagé une vidéo d'un live d'Amandine et Alexandre. La jeune femme y expliquait notamment que le message dans lequel elle répondait aux Blois avait été supprimé uniquement parce que sa story était remplie. "On est limité", peut-on l'entendre dire. Une justification qui a beaucoup fait rire l'époux de Diana. Il a souhaité démontré que ce qu'elle racontait n'était pas possible, avec en fond sonore une chanson dont les paroles sont "mytho, mythomane". "Le malaise de l'explication sur la suppression de la story d'hier à 23h", a-t-il aussi précisé. Une nouvelle attaque à laquelle sa rivale n'a pas répondu à l'heure actuelle.