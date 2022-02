Amandine Pellissard (Familles nombreuses) agacée par une autre tribu : la raison de leur brouille dévoilée

Personne ne pourra reprocher à Amandine Pellissard de ne pas être franche. Quand elle a quelque chose à dire, la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1) n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle l'a de nouveau prouvé lors de son interview avec Jordan de Luxe.

La tribu Pellissard fait partie de l'émission à succès depuis la première saison. Amandine et Alexandre partagent leur quotidien avec huit enfants. Et très vite, la jeune femme a prouvé qu'elle avait un fort caractère. Elle ne peut pas faire semblant et quand une situation ne lui plaît pas, elle le fait savoir. Nouvelle preuve, lors de son interview dans C'est Jordan, pour Télé Loisirs, la candidate a évoqué des tensions avec un autre clan de Familles nombreuses.

La mère de famille, qui a récemment reçu une lettre de menaces, n'a pas caché qu'une autre famille lui sortait par les yeux. "C'est évident, on est dans un programme depuis la saison 1, à chaque saison y a des nouvelles familles, qui partent, qui reviennent, bien sûr qu'il y en forcément quelques une qui...", a tout d'abord confié Amandine Pellissard. Malgré l'insistance de Jordan de Luxe, elle n'a pas souhaité dévoiler le nom du clan qu'elle ne portait pas dans son coeur.

Toutefois, Amandine Pellissard a accepté de dévoiler la raison de ces tensions. "Il y a une famille qui m'énerve copieusement, et à juste titre. Quand on travaille, on ne travaille pas qu'avec des gens qui nous plaisent. J'ai des principes un peu particuliers, je déteste qu'on vienne me côtoyer par intérêt et qu'on essaye de plagier un peu ce que je fais, c'est ce qu'on fait avec ma famille", a-t-elle lancé. La famille en question les copieraient au niveau du contenu sur les réseaux sociaux par exemple, notamment au niveau des live Instagram.

Plutôt que de s'agacer quotidiennement, Amandine Pellissard a préféré ignorer la tribu. "Je l'ai bloquée. Moi je suis pour la paix des moeurs comme ça, pas de discussion. (...) Je ne veux pas donner du grain à moudre là où ça ne vaut pas le coup", a conclu celle qui a connu la drogue par le passé.