Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : Après l'horrible lettre, elle prend une grande décision !

La vie n'est pas toujours rose pour Amandine Pellissard et son mari Alexandre. Le couple, à la tête d'une fratrie de huit enfants, partage les bons comme les moins bons moments à l'antenne de TF1 dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Et lorsque les caméras s'éteignent, la jeune maman publie quelques instants du quotidien sur les réseaux sociaux. C'est ainsi qu'elle avait partagé une lettre horrible reçue à son domicile. "Espèce de salo**rie avec ta gueule botoxée (...) Famille de cas soc(iaux), abrutis...", peut-on ainsi lire sur ce courrier d'insultes. En vidéo sur Instagram, elle donne des nouvelles aux internautes et fait une grande annonce.

Avec son amoureux Alexandre, père de sept de ses enfants et papa adoptif de son aîné Léo né d'une précédente relation, Amandine Pellissard entend porter cette affaire devant la justice. "Alexandre va porter plainte, annonce-t-elle. On s'est fait aider par des personnes qui étaient sur le live et qui travaillent à La Poste. Car on avait des questions sur l'enveloppe de cette lettre qui était curieuse. Il n'y avait pas de date et elle n'était pas tamponnée."

Cette troublante enveloppe met alors le couple sur une piste... qui pourrait bien être la bonne ! "On le met au conditionnel mais c'est potentiellement quelqu'un qui travaille au centre de tri à Ales. Même notre facteur a trouvé ça bizarre. La lettre a visiblement été remise directement dans sa caisse de tournée", indique la jolie blonde aux yeux bleus. Sans accuser personne, elle précise que certains intérimaires du bureau de Poste en question ont accès à son adresse et autres données personnelles du clan.

Depuis qu'elle affiche sa vie de famille à la télévision, Amandine Pellissard et Alexandre reçoivent bon nombre de messages et commentaires bienveillants. Mais ils subissent aussi quelques remarques et critiques mal placées. Le couple, déjà pris en grippe par un agent de la CAF, en a pris l'habitude. Toutefois, pas question de s'en prendre à sa progéniture. "Nous insulter... On est des adultes, mais alors toucher à des enfants, c'est dégueulasse", regrette Alexandre. De son côté, la jeune femme assure qu'elle ne "lâchera pas le morceau", surtout que "tout est sous vidéo surveillance" ! Affaire à suivre...