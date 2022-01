Amandine Pellissard (Familles nombreuses) : grande nouvelle pour son fils Léo après des années d'attente

Amandine Pellissard et son mari Alexandre ont attendu longtemps pour ce moment. Mais ça y est, en ce début d'année 2022, le fils aîné de la candidate de Familles nombreuses, la vie en XXL a été adopté par son beau-père. Âgé de 15 ans, le jeune Léo est issu d'une précédente relation d'Amandine avec un homme dont on ne sait rien mais qui ne fait vraisemblablement plus partie de leur vie. Deux ans après sa naissance, elle rencontrait Alexandre avec qui elle a par la suite construit sa tribu avec les arrivées de sept autres enfants : Lena, Alina, Louna, Adam, Charles, Hector et Octave.

Ainsi, Léo a toujours été éduqué par son beau-père mais sans jamais pouvoir porter son nom. C'est désormais possible. Lors d'un live Instagram réalisé le 12 janvier, le couple a exprimé son bonheur. "On annonce officiellement qu'on a enfin signé le consentement de l'adoption de Léo par mon chéri chez le notaire, très récemment. Ça y est c'est fait, c'est signé, c'est acté, c'est booké ! Voilà, il devient un grand Pellissard le petit gars ! Bon, il en était déjà un. Mais sur le papier, il en devient un aussi. Bravo, félicitations Léo, on l'applaudit !", a déclaré Amandine.

Le soulagement et l'excitation de la jeune femme est compréhensible tant elle a attendu cette officialisation. Ce fut un processus très long, semé d'embûches. "Je ne vous dis même pas... On attend cela depuis des années. Merci l'administration française, cela a mis longtemps. On s'est mariés, après il y a eu la Covid, cela a pris un temps monstrueux. (...) On a passé des journées assez fortes en émotion ces derniers jours, je ne vous le cache pas", a confié Amandine Pellissard.

Les téléspectateurs pourront s'en rendre compte par eux-même très prochainement car ces instants ont apparemment été captés par les caméras de TF1 et seront diffusés dans les futurs épisodes de Familles nombreuses. "Tout cela, vous le découvrirez plus tard, en temps voulu. (...) Cela représente beaucoup pour nous, surtout pour Léo", a-t-elle conclu sur le sujet.